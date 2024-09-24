Страны G7 продолжат санкционную политику против России
«Большая семерка» (страны G7) продолжит санкционное давление против России, следует из заявления по итогам встречи в Нью-Йорке, опубликованного МИД Великобритании.
«Члены G7 выразили намерение продолжать принимать соответствующие меры в отношении лиц в Китае и третьих странах, которые оказывают материальную поддержку российской военной машине», – говорится в тексте документа.
Также западные страны намерены продолжать давление на российские доходы от энергоносителей и других сырьевых товаров.
По оценкам страны G7, существующие ограничения «оказали значительное влияние на военную машину России, но ее армия по-прежнему представляет угрозу не только для Украины, но и для международной безопасности».
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против РФ масштабные санкции и заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. За рубежом может оставаться $300 млрд золотовалютных резервов России, говорил в марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов.
18 апреля этого года страны G7 в итоговом заявлении после встречи в Вашингтоне объявили, что активы России будут заморожены до тех пор, пока Москва не возместит «ущерб, причиненный Украине». Заявлялось, что страны G7 продолжат работу над вариантами использования замороженных российских активов для помощи Украине «в соответствии с международным правом».