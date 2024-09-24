Страны G7 продолжат санкционную политику против России

18 апреля этого года страны G7 в итоговом заявлении после встречи в Вашингтоне объявили, что активы России будут заморожены до тех пор, пока Москва не возместит «ущерб, причиненный Украине». Заявлялось, что страны G7 продолжат работу над вариантами использования замороженных российских активов для помощи Украине «в соответствии с международным правом».