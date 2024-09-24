Politico: США следят за воевавшими на стороне ВСУ американцами

Также издание отмечает, что спецслужбы знали о поездке Райана Рута, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, на Украину, но «нет никаких признаков» того, что ФБР вообще проверяло его по возвращении. Власти США и ФБР пытались идентифицировать американцев, которые вели переговоры с украинскими властями, и анализировали разведданные об американцах, возвращающихся из страны домой. Они также проверяли аккаунты в социальных сетях на предмет агрессии. Как пишет издание, в общем, склонности к агрессивному поведению после возвращения из зоны конфликта не было выявлено.