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Politico: США следят за воевавшими на стороне ВСУ американцами

Ведомости

Американские спецслужбы в 2022 г. начали следить за американцами, которые отправлялись принимать участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Слежка проходила на фоне опасений, что некоторые из них могут стать агрессивными по возвращении домой. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Также издание отмечает, что спецслужбы знали о поездке Райана Рута, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, на Украину, но «нет никаких признаков» того, что ФБР вообще проверяло его по возвращении. Власти США и ФБР пытались идентифицировать американцев, которые вели переговоры с украинскими властями, и анализировали разведданные об американцах, возвращающихся из страны домой. Они также проверяли аккаунты в социальных сетях на предмет агрессии. Как пишет издание, в общем, склонности к агрессивному поведению после возвращения из зоны конфликта не было выявлено.

Как рассказали источники, исключением стал Рут. По их словам, он проверке не подвергался.

15 сентября поблизости от Трампа произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Позже кандидат в президенты вышел на связь и сообщил, что не пострадал во время стрельбы. 58-летний Рут активно поддерживал Украину в соцсетях. В марте 2022 г. он заявил, что «готов отправиться на границу Украины, чтобы стать добровольцем». Мужчина также вербовал граждан США для участия в конфликте на стороне ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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