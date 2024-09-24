Politico: США следят за воевавшими на стороне ВСУ американцами
Американские спецслужбы в 2022 г. начали следить за американцами, которые отправлялись принимать участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Слежка проходила на фоне опасений, что некоторые из них могут стать агрессивными по возвращении домой. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Также издание отмечает, что спецслужбы знали о поездке Райана Рута, подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, на Украину, но «нет никаких признаков» того, что ФБР вообще проверяло его по возвращении. Власти США и ФБР пытались идентифицировать американцев, которые вели переговоры с украинскими властями, и анализировали разведданные об американцах, возвращающихся из страны домой. Они также проверяли аккаунты в социальных сетях на предмет агрессии. Как пишет издание, в общем, склонности к агрессивному поведению после возвращения из зоны конфликта не было выявлено.
Как рассказали источники, исключением стал Рут. По их словам, он проверке не подвергался.
15 сентября поблизости от Трампа произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Позже кандидат в президенты вышел на связь и сообщил, что не пострадал во время стрельбы. 58-летний Рут активно поддерживал Украину в соцсетях. В марте 2022 г. он заявил, что «готов отправиться на границу Украины, чтобы стать добровольцем». Мужчина также вербовал граждан США для участия в конфликте на стороне ВСУ.