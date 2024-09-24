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Союзники Украины обсуждают возможность обратиться к Путину перед саммитом G20

Ведомости

Союзники Украины обсуждают возможность прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным в преддверии ноябрьской встречи G20 в Бразилии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на одно из официальных лиц.

Издание уточняет, что западные официальные лица стремятся снизить ожидания относительно «плана победы», который президент Украины Владимир Зеленский представляет в Нью-Йорке, так как не видят в нем прорыва к завершению конфликта. Один из собеседников Bloomberg заявил, что в «плане» не было никаких реальных сюрпризов. Другой чиновник назвал это «списком пожеланий».

Зеленский изложил свой план в кулуарах ежегодной встречи Генеральной Ассамблеи ООН. Один из чиновников сообщил, что, хотя союзники хотят поддерживать Украину столько, сколько необходимо, им нужно прояснить, как может выглядеть мирное урегулирование.

Мрачная оценка плана подчеркивает углубляющееся чувство пессимизма среди союзных стран. Союзники также опасаются ослабления поддержки Украины, если бывший президент Дональд Трамп вернется к власти после выборов, до которых осталось всего шесть недель. По крайней мере, один из союзников предположил, что пришло время для нового раунда контактов с Путиным – либо со стороны Зеленского, либо других стран, заявили два официальных лица.

ABC News со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, пишет, что план состоит из пяти пунктов. Он включает пункты об объемах военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Никаких уступок России в плане не предполагается. Ожидается, что на этой неделе Зеленский представит свой план президенту США Джо Байдену.

Путин 14 июня назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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