Союзники Украины обсуждают возможность обратиться к Путину перед саммитом G20

Мрачная оценка плана подчеркивает углубляющееся чувство пессимизма среди союзных стран. Союзники также опасаются ослабления поддержки Украины, если бывший президент Дональд Трамп вернется к власти после выборов, до которых осталось всего шесть недель. По крайней мере, один из союзников предположил, что пришло время для нового раунда контактов с Путиным – либо со стороны Зеленского, либо других стран, заявили два официальных лица.