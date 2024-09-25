Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Федерации

Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета ФедерацииМатвиенко занимает пост спикера СФ с 2011 года
Совет Федерации переизбрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента. Трансляция пленарного заседания шла на странице Совфеда во «В контакте».
Кандидатуру Матвиенко единогласно поддержали 155 сенаторов.
Переизбрать Матвиенко на пост председателя Совета Федерации предложил вице-спикер палаты Юрий Воробьев. «Считаю, что у нас есть все основания для того, чтобы Валентина Ивановна продолжила руководить нашей палатой. И я прошу поддержать эту кандидатуру. Кандидатуру красивой, молодой, прекрасной женщины, которая показала, что она лучшая из нас», – сказал он.
Затем в поддержку Матвиенко выступили первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров и член того же комитета Елена Афанасьева. По словам Афанасьевой, благодаря Матвиенко изменился Совет Федерации, а также отношение россиян к палате.
Кандидатура Матвиенко на пост спикера СФ была единственной. Сенаторы не стали задавать ей вопросы.
«Ведомости» со ссылкой на источники писали 19 сентября, что Матвиенко будет переизбрана председателем Совета Федерации 25 сентября на 575-м заседании верхней палаты. Переутверждение в должности председателя СФ стало для Матвиенко третьим по счету. В 2019 и 2014 гг. она была единогласно переназначена на должность спикера, а в 2011 г. стала первой женщиной, возглавившей верхнюю палату парламента.