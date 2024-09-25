Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Федерации

Переизбрать Матвиенко на пост председателя Совета Федерации предложил вице-спикер палаты Юрий Воробьев. «Считаю, что у нас есть все основания для того, чтобы Валентина Ивановна продолжила руководить нашей палатой. И я прошу поддержать эту кандидатуру. Кандидатуру красивой, молодой, прекрасной женщины, которая показала, что она лучшая из нас», – сказал он.