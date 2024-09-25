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Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Федерации

Матвиенко занимает пост спикера СФ с 2011 года
Ведомости

Совет Федерации переизбрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента. Трансляция пленарного заседания шла на странице Совфеда во «В контакте».

Кандидатуру Матвиенко единогласно поддержали 155 сенаторов.

Переизбрать Матвиенко на пост председателя Совета Федерации предложил вице-спикер палаты Юрий Воробьев. «Считаю, что у нас есть все основания для того, чтобы Валентина Ивановна продолжила руководить нашей палатой. И я прошу поддержать эту кандидатуру. Кандидатуру красивой, молодой, прекрасной женщины, которая показала, что она лучшая из нас», – сказал он.

Затем в поддержку Матвиенко выступили первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров и член того же комитета Елена Афанасьева. По словам Афанасьевой, благодаря Матвиенко изменился Совет Федерации, а также отношение россиян к палате.

Кандидатура Матвиенко на пост спикера СФ была единственной. Сенаторы не стали задавать ей вопросы.

«Ведомости» со ссылкой на источники писали 19 сентября, что Матвиенко будет переизбрана председателем Совета Федерации 25 сентября на 575-м заседании верхней палаты. Переутверждение в должности председателя СФ стало для Матвиенко третьим по счету. В 2019 и 2014 гг. она была единогласно переназначена на должность спикера, а в 2011 г. стала первой женщиной, возглавившей верхнюю палату парламента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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