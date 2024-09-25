В Белоруссии признали террористическим «Полк имени Кастуся Калиновского»

«Полк имени Кастуся Калиновского» участвует в боевых действия на Украине с начала спецоперации России в 2022 г. Полк был сформирован из членов тактической группы «Беларусь», участвовавшей в боевых действия в Донбассе 2014-2022 гг. на стороне ВСУ. В рядах полка также числятся граждане Литвы.