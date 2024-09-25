В Белоруссии признали террористическим «Полк имени Кастуся Калиновского»
Воюющее на стороне Украины белорусское подразделение «Полк имени Кастуся Калиновского» признали в Белоруссии террористической организацией, сообщается в Telegram-канале генпрокуратуры республики.
«По заявлению генерального прокурора Республики Беларусь Верховный суд признал экстремистское формирование "Полк імя Кастуся Каліноўскага" с входящими в него структурами террористической организацией», – говорится в сообщении.
«Полк имени Кастуся Калиновского» участвует в боевых действия на Украине с начала спецоперации России в 2022 г. Полк был сформирован из членов тактической группы «Беларусь», участвовавшей в боевых действия в Донбассе 2014-2022 гг. на стороне ВСУ. В рядах полка также числятся граждане Литвы.
После начала боевых действий на Украине президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.
Российские спецподразделения идентифицировали более 4000 наемников ВСУ, сообщал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в конце августа. В мае президент России Владимир Путин заявлял, что западные военные на территории Украины попадут в зону поражения Вооруженных сил РФ.