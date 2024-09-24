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Белоруса обвинили в наемничестве на стороне ВСУ

Ведомости

В Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) направлено обвинительное заключение по уголовному делу 21-летнего гражданина Белоруссии Александра Думбляускаса, заочно обвиняемого в наемничестве. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Следствие полагает, что с февраля 2022 г. по июль 2024 г. Думбляускас в составе полка имени Кастуся Калиновского участвовал в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За это ему было передано вознаграждение в размере, эквивалентном более 2 млн руб.

Гражданин Белоруссии заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество). Он объявлен в международный розыск. Суд заочно арестовал его.

20 сентября Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Латвии Алвиса Лукшу к 14 годам заключения за наемничество. Следственный комитет установил, что на протяжении 2022-2023 гг. Лукша принимал участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Генпрокуратуры, он получил за это вознаграждение в размере, эквивалентном более 1 млн руб. в 2022 г.

После начала специальной военной операции на Украине президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. По данным на конец августа, спецподразделения РФ идентифицировали более 4000 наемников ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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