Белоруса обвинили в наемничестве на стороне ВСУ

Следствие полагает, что с февраля 2022 г. по июль 2024 г. Думбляускас в составе полка имени Кастуся Калиновского участвовал в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За это ему было передано вознаграждение в размере, эквивалентном более 2 млн руб.