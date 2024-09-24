Белоруса обвинили в наемничестве на стороне ВСУ
В Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) направлено обвинительное заключение по уголовному делу 21-летнего гражданина Белоруссии Александра Думбляускаса, заочно обвиняемого в наемничестве. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
Следствие полагает, что с февраля 2022 г. по июль 2024 г. Думбляускас в составе полка имени Кастуся Калиновского участвовал в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За это ему было передано вознаграждение в размере, эквивалентном более 2 млн руб.
Гражданин Белоруссии заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество). Он объявлен в международный розыск. Суд заочно арестовал его.
20 сентября Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Латвии Алвиса Лукшу к 14 годам заключения за наемничество. Следственный комитет установил, что на протяжении 2022-2023 гг. Лукша принимал участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Генпрокуратуры, он получил за это вознаграждение в размере, эквивалентном более 1 млн руб. в 2022 г.
После начала специальной военной операции на Украине президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. По данным на конец августа, спецподразделения РФ идентифицировали более 4000 наемников ВСУ.