Суд заочно приговорил наемника из Латвии к 14 годам заключения
Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил гражданина Латвии Алвиса Лукшу к 14 годам заключения за наемничество, сообщили в Генпрокуратуре России.
Следственный комитет установил, что Лукша в 2022 г. добровольно вступил в подразделение территориальной обороны Украины, после чего перешел в состав 70-го батальона 101-й отдельной бригады сил в качестве наемника. Утверждается, что обвиняемый прошел военную подготовку на территории Украины. Там же его обеспечили огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.
На протяжении 2022-2023 гг. Лукша принимал участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских военнослужащих. По данным Генпрокуратуры, он получил за это вознаграждение в размере, эквивалентном более 1 млн руб.
Лукша признан виновным в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 359 УК РФ: участие наемника в вооруженном конфликте. Суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы. Осужденного объявили в международный розыск.
После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. По последним данным, спецподразделения РФ идентифицировали более 4000 наемников ВСУ.