Суд заочно приговорил наемника из Латвии к 14 годам заключения

Следственный комитет установил, что Лукша в 2022 г. добровольно вступил в подразделение территориальной обороны Украины, после чего перешел в состав 70-го батальона 101-й отдельной бригады сил в качестве наемника. Утверждается, что обвиняемый прошел военную подготовку на территории Украины. Там же его обеспечили огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.