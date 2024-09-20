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Суд заочно приговорил наемника из Латвии к 14 годам заключения

Ведомости

Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил гражданина Латвии Алвиса Лукшу к 14 годам заключения за наемничество, сообщили в Генпрокуратуре России.

Следственный комитет установил, что Лукша в 2022 г. добровольно вступил в подразделение территориальной обороны Украины, после чего перешел в состав 70-го батальона 101-й отдельной бригады сил в качестве наемника. Утверждается, что обвиняемый прошел военную подготовку на территории Украины. Там же его обеспечили огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением.

На протяжении 2022-2023 гг. Лукша принимал участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских военнослужащих. По данным Генпрокуратуры, он получил за это вознаграждение в размере, эквивалентном более 1 млн руб.

Лукша признан виновным в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 359 УК РФ: участие наемника в вооруженном конфликте. Суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы. Осужденного объявили в международный розыск.

После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона, куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. По последним данным, спецподразделения РФ идентифицировали более 4000 наемников ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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