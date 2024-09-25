НАТО готовит сценарий массовой эвакуации раненных солдат в случае войны с Россией

В декабре прошлого года президент США Джо Байден во время обращения к конгрессу заявил, что после достижения целей спецоперации на Украине Россия якобы может атаковать страны, входящие в НАТО. Такое же мнение в конце февраля этого года высказал и глава Пентагона Ллойд Остин. О том, что Россия представляет военную угрозу, заявляли власти ряда стран - Польши, Германии и Франции.