НАТО готовит сценарий массовой эвакуации раненных солдат в случае войны с Россией
Североатлантический альянс (НАТО) готовит сценарий масштабной медицинской эвакуации раненных солдат в случае войны с Россией, пишет Reuters со ссылкой на главу логистического командования НАТО генерал-лейтенанта Александра Зольфранка.
«Задача будет заключаться в том, чтобы быстро обеспечить высококачественную помощь, в худшем случае, большому числу раненых», – сказал он. Зольфранк не уточнил, сколько раненных военнослужащих ожидает НАТО.
Зольфранк заявил, что в случае конфликта с Россией западные военные могут столкнуться с гораздо большей зоной боевых действий, большим числом раненых и временным отсутствием превосходства в воздухе. Эвакуация рассматривается в том числе с помощью госпитальных поездов.
Как уточняет агентство, планирование медицинской эвакуации является частью гораздо более широкой инициативы НАТО по перестройке и повышению своей способности сдерживать и защищаться от любого российского нападения.
В декабре прошлого года президент США Джо Байден во время обращения к конгрессу заявил, что после достижения целей спецоперации на Украине Россия якобы может атаковать страны, входящие в НАТО. Такое же мнение в конце февраля этого года высказал и глава Пентагона Ллойд Остин. О том, что Россия представляет военную угрозу, заявляли власти ряда стран - Польши, Германии и Франции.
28 марта президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия не собирается воевать с Североатлантическим альянсом, поскольку только расходы США на оборону кратно превышают траты РФ по этому же направлению. Он назвал заявления о якобы планах России напасть на НАТО «бредом», поскольку в 2022 г. США истратили на военные расходы $811 млрд, а Россия – только $72 млрд.