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НАТО готовит сценарий массовой эвакуации раненных солдат в случае войны с Россией

Ведомости

Североатлантический альянс (НАТО) готовит сценарий масштабной медицинской эвакуации раненных солдат в случае войны с Россией, пишет Reuters со ссылкой на главу логистического командования НАТО генерал-лейтенанта Александра Зольфранка.

«Задача будет заключаться в том, чтобы быстро обеспечить высококачественную помощь, в худшем случае, большому числу раненых», – сказал он. Зольфранк не уточнил, сколько раненных военнослужащих ожидает НАТО.

Зольфранк заявил, что в случае конфликта с Россией западные военные могут столкнуться с гораздо большей зоной боевых действий, большим числом раненых и временным отсутствием превосходства в воздухе. Эвакуация рассматривается в том числе с помощью госпитальных поездов.

Как уточняет агентство, планирование медицинской эвакуации является частью гораздо более широкой инициативы НАТО по перестройке и повышению своей способности сдерживать и защищаться от любого российского нападения.

В декабре прошлого года президент США Джо Байден во время обращения к конгрессу заявил, что после достижения целей спецоперации на Украине Россия якобы может атаковать страны, входящие в НАТО. Такое же мнение в конце февраля этого года высказал и глава Пентагона Ллойд Остин. О том, что Россия представляет военную угрозу, заявляли власти ряда стран - Польши, Германии и Франции.

28 марта президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия не собирается воевать с Североатлантическим альянсом, поскольку только расходы США на оборону кратно превышают траты РФ по этому же направлению. Он назвал заявления о якобы планах России напасть на НАТО «бредом», поскольку в 2022 г. США истратили на военные расходы $811 млрд, а Россия – только $72 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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