Байден допустил полномасштабную войну на Ближнем Востоке
Ближний Восток может ждать полномасштабная война, считает действующий президент, бывший кандидат в президенты США Джо Байден. Об этом он заявил в интервью ABC News.
«Полномасштабная война возможна», – заявил он. Президент допустил урегулирование конфликта.
Байден отметил, что несмотря на поддержку Израиля, он не согласен с действиями премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Президент США выступил за прекращение огня в секторе Газа, а также за принятие решения о создании двух государств – Израиля и Палестины.
Сейчас на Ближнем Востоке происходит новая эскалация между Израилем и Ливаном. Это происходит спустя почти год проведения боевых действий в секторе Газа Армией обороны еврейского государства (ЦАХАЛ). 23 сентября началась наступательная операция ЦАХАЛ «Северные стрелы» в Ливане, ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. 25 сентября «Хезболла» заявило о ракетном ударе по командному пункту израильской разведки «Моссад» вблизи Тель-Авива.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал россиян в Ливане как можно быстрее покинуть эту страну, используя возможности коммерческих перевозок. Посольство РФ в Ливане сообщало, что в стране находятся более 3000 россиян.