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Байден допустил полномасштабную войну на Ближнем Востоке

Ведомости

Ближний Восток может ждать полномасштабная война, считает действующий президент, бывший кандидат в президенты США Джо Байден. Об этом он заявил в интервью ABC News.

«Полномасштабная война возможна», – заявил он. Президент допустил урегулирование конфликта.

Байден отметил, что несмотря на поддержку Израиля, он не согласен с действиями премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Президент США выступил за прекращение огня в секторе Газа, а также за принятие решения о создании двух государств – Израиля и Палестины.

Сейчас на Ближнем Востоке происходит новая эскалация между Израилем и Ливаном. Это происходит спустя почти год проведения боевых действий в секторе Газа Армией обороны еврейского государства (ЦАХАЛ). 23 сентября началась наступательная операция ЦАХАЛ «Северные стрелы» в Ливане, ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. 25 сентября «Хезболла» заявило о ракетном ударе по командному пункту израильской разведки «Моссад» вблизи Тель-Авива.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал россиян в Ливане как можно быстрее покинуть эту страну, используя возможности коммерческих перевозок. Посольство РФ в Ливане сообщало, что в стране находятся более 3000 россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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