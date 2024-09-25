Байден допустил полномасштабную войну на Ближнем Востоке

Сейчас на Ближнем Востоке происходит новая эскалация между Израилем и Ливаном. Это происходит спустя почти год проведения боевых действий в секторе Газа Армией обороны еврейского государства (ЦАХАЛ). 23 сентября началась наступательная операция ЦАХАЛ «Северные стрелы» в Ливане, ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет. 25 сентября «Хезболла» заявило о ракетном ударе по командному пункту израильской разведки «Моссад» вблизи Тель-Авива.