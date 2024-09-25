Медведев назвал обновление ядерной доктрины «поводом призадуматься» для Киева

Изменения ядерной доктрины обсуждалось и ранее. 1 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва изменит ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада, в том числе в контексте боевых действий на Украине. Он говорил, что сейчас идет процесс доработки соответствующего документа.