Медведев назвал обновление ядерной доктрины «поводом призадуматься» для Киева
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал новую редакцию Основ госполитики в области ядерного сдерживания, представленную президентом РФ Владимиром Путиным, «поводом призадуматься» для властей Украины.
«Повод призадуматься не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», – написал он в Telegram. Медведев также назвал обновление доктрины «событием, которое ждали».
Медведев при этом уточнил, что каждая ситуация, дающая основание обратиться к ядерной защите, должна оцениваться «в совокупности с другими факторами, а решение об использовании ЯО будет приниматься верховным главнокомандующим».
25 сентября Путин в ходе первого публичного заседания постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию предложил внести ряд изменений в определения условий применения ядерного оружия. Среди предложений – Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против РФ и Белоруссии, расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание и др.
Изменения ядерной доктрины обсуждалось и ранее. 1 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва изменит ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада, в том числе в контексте боевых действий на Украине. Он говорил, что сейчас идет процесс доработки соответствующего документа.