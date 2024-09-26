Послу Узбекистана сделано представление после инцидента с русскоязычным ребенком
Министерство иностранных дел России сделало представление послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову после инцидента с русскоговорящим школьником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.
25 сентября СМИ сообщили, что в Узбекистане учительница русского языка избила мальчика за просьбу вести урок на русском. Родители ребенка потребовали извинений педагога, но вместо этого учитель, по сообщениям, сказала, что «Узбекистан – страна для узбеков, а остальные пусть уезжают».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту ситуацию, заявила, что в дружеских отношениях стратегического партнерства и союзничества двух государств не может быть места для неприязни, тем более на почве языка. Она отметила, что содержание видеоролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку. Захарова заявила, что Россия призвала Узбекистан дать оценку жестокому обращению с русскоязычным ребенком.
26 сентября вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадыров призвал российское внешнеполитическое ведомство не вмешиваться во внутренние дела государства. По его словам, МИД России пытается «поднять шум на пустом месте».