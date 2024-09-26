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Послу Узбекистана сделано представление после инцидента с русскоязычным ребенком

Ведомости

Министерство иностранных дел России сделало представление послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову после инцидента с русскоговорящим школьником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.

25 сентября СМИ сообщили, что в Узбекистане учительница русского языка избила мальчика за просьбу вести урок на русском. Родители ребенка потребовали извинений педагога, но вместо этого учитель, по сообщениям, сказала, что «Узбекистан – страна для узбеков, а остальные пусть уезжают».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту ситуацию, заявила, что в дружеских отношениях стратегического партнерства и союзничества двух государств не может быть места для неприязни, тем более на почве языка. Она отметила, что содержание видеоролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку. Захарова заявила, что Россия призвала Узбекистан дать оценку жестокому обращению с русскоязычным ребенком.

26 сентября вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадыров призвал российское внешнеполитическое ведомство не вмешиваться во внутренние дела государства. По его словам, МИД России пытается «поднять шум на пустом месте».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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