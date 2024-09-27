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Белоусов встретился с освещающими спецоперацию военкорами

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, освещающими события в зоне специальной операции на Украине, передает ТАСС.

Темами для обсуждения стали вопросы и проблемы, касающиеся ситуации на различных участках фронта.

Прежде Белоусов встречался с военкорами в июне. Тогда сообщалось, что характер разговора был откровенным и конструктивным. Отмечалась возможная регулярность таких встреч в будущем.

26 августа председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщал, что военкоры, получившие особый статус, смогут рассчитывать на те же права и льготы, что и ветераны боевых действий (ВБД). Рабочее название такого статуса – «ветеран военной журналистики».

В ноябре 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал героями военкоров, которые освещают события на передовой, рискуя своими жизнями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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