Белоусов встретился с освещающими спецоперацию военкорами
Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, освещающими события в зоне специальной операции на Украине, передает ТАСС.
Темами для обсуждения стали вопросы и проблемы, касающиеся ситуации на различных участках фронта.
Прежде Белоусов встречался с военкорами в июне. Тогда сообщалось, что характер разговора был откровенным и конструктивным. Отмечалась возможная регулярность таких встреч в будущем.
26 августа председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщал, что военкоры, получившие особый статус, смогут рассчитывать на те же права и льготы, что и ветераны боевых действий (ВБД). Рабочее название такого статуса – «ветеран военной журналистики».
В ноябре 2023 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал героями военкоров, которые освещают события на передовой, рискуя своими жизнями.