Белоусов встретился с освещающими спецоперацию военкорами

26 августа председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщал, что военкоры, получившие особый статус, смогут рассчитывать на те же права и льготы, что и ветераны боевых действий (ВБД). Рабочее название такого статуса – «ветеран военной журналистики».