Le Parisien: Израиль узнал о прибытии Насраллы в бункер от иранского «крота»
Иранский «крот» сообщил Израилю о скором прибытии в штаб-квартиру «Хезболлы» в Бейруте его лидера Хасана Насраллы. Об этом Le Parisien пишет со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности.
«Во второй половине дня израильтянам сообщил иранский «крот» о скором прибытии туда шиитского лидера», – приводит издание слова собеседника.
Он также заявил, что израильтяне «сделали все возможное, они не хотели пропустить свою цель».
Насралла был убит в результате удара израильских ВВС по подземному штабу в Бейруте 27 сентября. Информацию об этом в Израиле подтвердили на следующий день. Сообщалось также о гибели командующего южным фронтом «Хезболлы» Али Караки. 29 сентября в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнили, что в результате этой операции были ликвидированы более 20 членов группировки разных рангов.
Ynet писал, что ВВС Израиля сбросили на бункер в столице Ливана, где находился Насралла, более 80 бомб весом по тонне каждая, а операцию возглавила 69-я эскадрилья на самолетах F-15I.
На фоне убийства лидера движения руководство «Хезболлы» пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи также призвал мусульман объединиться вокруг народа Ливана и «Хезболлы».