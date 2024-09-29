Израиль сообщил о ликвидации более 20 членов «Хезболлы» при ударе по Насралле
При израильском ударе по штаб-квартире «Хезболлы», в результате которого погиб лидер группировки Хасан Насралла, были ликвидированы еще более 20 членов движения. Об этом сообщает Telegram-канал армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Насралла был убит в результате удара израильских ВВС по подземному штабу в Бейруте 27 сентября. Сообщалось также о гибели командующего южным фронтом «Хезболлы» Али Караки. В ЦАХАЛ уточнили, что в результате этой операции были ликвидированы более 20 членов группировки разных рангов.
По данным израильских военных, погибли в том числе глава подразделения безопасности Насраллы Ибрагим Хусейн Джазини, советник лидера группировки и его «давний доверенный человек» Самир Тауфик Диб, а также глава силового наращивания «Хезболлы» Абед аль-Амир Мухаммад Саблини и «ответственный за координацию огневой мощи Хезболлы» Али Нааф Аюб.
«Ибрагим Хусейн Джазини и Самир Тауфик Диб были среди ближайших соратников Насраллы. Благодаря своей близости к нему они играли значительную роль в повседневных операциях “Хезболлы” и Насраллы в частности», – говорится в сообщении военных.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал убийство Насраллы «историческим поворотным моментом» и подтвердил, что отдал приказ на убийство лидера ливанской группировки. Руководство движения пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны. 29 сентября ЦАХАЛ объявила о ликвидации члена центрального совета ливанской партии «Хезболла» Набиля Каука.