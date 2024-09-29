Израиль сообщил о ликвидации более 20 членов «Хезболлы» при ударе по Насралле

Насралла был убит в результате удара израильских ВВС по подземному штабу в Бейруте 27 сентября. Сообщалось также о гибели командующего южным фронтом «Хезболлы» Али Караки. В ЦАХАЛ уточнили, что в результате этой операции были ликвидированы более 20 членов группировки разных рангов.