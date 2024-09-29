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Израиль сообщил о ликвидации более 20 членов «Хезболлы» при ударе по Насралле

Ведомости

При израильском ударе по штаб-квартире «Хезболлы», в результате которого погиб лидер группировки Хасан Насралла, были ликвидированы еще более 20 членов движения. Об этом сообщает Telegram-канал армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Насралла был убит в результате удара израильских ВВС по подземному штабу в Бейруте 27 сентября. Сообщалось также о гибели командующего южным фронтом «Хезболлы» Али Караки. В ЦАХАЛ уточнили, что в результате этой операции были ликвидированы более 20 членов группировки разных рангов.

По данным израильских военных, погибли в том числе глава подразделения безопасности Насраллы Ибрагим Хусейн Джазини, советник лидера группировки и его «давний доверенный человек» Самир Тауфик Диб, а также глава силового наращивания «Хезболлы» Абед аль-Амир Мухаммад Саблини и «ответственный за координацию огневой мощи Хезболлы» Али Нааф Аюб.

«Ибрагим Хусейн Джазини и Самир Тауфик Диб были среди ближайших соратников Насраллы. Благодаря своей близости к нему они играли значительную роль в повседневных операциях “Хезболлы” и Насраллы в частности», – говорится в сообщении военных. 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал убийство Насраллы «историческим поворотным моментом» и подтвердил, что отдал приказ на убийство лидера ливанской группировки. Руководство движения пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны. 29 сентября ЦАХАЛ объявила о ликвидации члена центрального совета ливанской партии «Хезболла» Набиля Каука.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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