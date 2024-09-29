В ЗАЭС сообщили об уничтожении трансформатора подстанции «Радуга»Она попала под артиллерийский обстрел ВСУ
При обстреле ВСУ уничтожен трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре, сообщили в Telegram-канале Запорожской АЭС.
«Прямым попаданием артиллерии ВСУ уничтожен трансформатор подстанции “Радуга”. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.
Сейчас ситуация с энергоснабжением в Энергодаре под контролем, город запитан. В российском представительстве назвали атаку на город террористическим актом.
ЗАЭС и Энергодар находятся под контролем России с конца февраля 2022 г., с тех пор они подвергаются регулярным обстрелам с украинской стороны. В октябре того же года президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
С 1 сентября 2022 г. на АЭС присутствуют эксперты МАГАТЭ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 24 сентября этого года сообщил, что в нынешних обстоятельствах возобновление работы ЗАЭС было бы «неразумным». При этом он допустил, что перезапуск станции «так или иначе» будет.