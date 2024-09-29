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В ЗАЭС сообщили об уничтожении трансформатора подстанции «Радуга»

Она попала под артиллерийский обстрел ВСУ
Ведомости

При обстреле ВСУ уничтожен трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре, сообщили в Telegram-канале Запорожской АЭС.

«Прямым попаданием артиллерии ВСУ уничтожен трансформатор подстанции “Радуга”. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Сейчас ситуация с энергоснабжением в Энергодаре под контролем, город запитан. В российском представительстве назвали атаку на город террористическим актом.

ЗАЭС и Энергодар находятся под контролем России с конца февраля 2022 г., с тех пор они подвергаются регулярным обстрелам с украинской стороны. В октябре того же года президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

С 1 сентября 2022 г. на АЭС присутствуют эксперты МАГАТЭ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 24 сентября этого года сообщил, что в нынешних обстоятельствах возобновление работы ЗАЭС было бы «неразумным». При этом он допустил, что перезапуск станции «так или иначе» будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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