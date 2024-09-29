В ЗАЭС сообщили об уничтожении трансформатора подстанции «Радуга»

ЗАЭС и Энергодар находятся под контролем России с конца февраля 2022 г., с тех пор они подвергаются регулярным обстрелам с украинской стороны. В октябре того же года президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.