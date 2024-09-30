Столтенберг: изменения в ядерной доктрине России не требуют перемен в НАТО
В Североатлантическом альянсе не увидели необходимости менять политику на фоне изменений в ядерной доктрине России. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters.
«Не думаю, что мы можем изменить мнение президента Путина [относительно Украины], но я думаю, что мы можем изменить его расчеты, продемонстрировав, что цена продолжения конфликта высока <...>», – добавил он.
По словам Столтенберга, любое прекращение конфликта путем переговоров должно включать гарантии безопасности для Украины со стороны западных государств, прежде всего США.
Столтенберг также заявил, что «серебряной пули» для того, чтобы изменить все на поле боя, не существует. Но, по его мнению, удары вглубь России могут иметь значение в рамках расширенных усилий Запада по оказанию помощи Украине.
27 сентября Столтенберг заявил, что Москва пытается запугать членов НАТО пересмотром ядерной доктрины. Генсек добавил, что альянс внимательно следит за действиями РФ.
25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что РФ может использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Москва также посчитает нападение на своего союзника Белоруссию как нападение на саму Россию и может защитить ее с помощью ядерного оружия.