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Столтенберг: изменения в ядерной доктрине России не требуют перемен в НАТО

Ведомости

В Североатлантическом альянсе не увидели необходимости менять политику на фоне изменений в ядерной доктрине России. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters.

«Не думаю, что мы можем изменить мнение президента Путина [относительно Украины], но я думаю, что мы можем изменить его расчеты, продемонстрировав, что цена продолжения конфликта высока <...>», – добавил он.

По словам Столтенберга, любое прекращение конфликта путем переговоров должно включать гарантии безопасности для Украины со стороны западных государств, прежде всего США.

Столтенберг также заявил, что «серебряной пули» для того, чтобы изменить все на поле боя, не существует. Но, по его мнению, удары вглубь России могут иметь значение в рамках расширенных усилий Запада по оказанию помощи Украине.

27 сентября Столтенберг заявил, что Москва пытается запугать членов НАТО пересмотром ядерной доктрины. Генсек добавил, что альянс внимательно следит за действиями РФ. 

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что РФ может использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников. Москва также посчитает нападение на своего союзника Белоруссию как нападение на саму Россию и может защитить ее с помощью ядерного оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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