США заявили о признаках неминуемого ракетного удара Ирана по Израилю
В США видят признаки того, что Иран готовится нанести неминуемый ракетный удар по Израилю. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
США активно поддерживают подготовку к защите Израиля от возможного нападения, которое повлечет за собой серьезные последствия для Ирана, сказал чиновник.
Предупреждение поступило после того, как израильские войска вошли в южный Ливан. Представитель израильских военных заявил, что пока не было зафиксировано никаких запусков.
Противостояние Израиля с Ираном обострилось 27 сентября после убийства лидера группировки »Хезболла» Хасана Насраллы в результате массированного авиаудара на юге Бейрута. Иран пообещал нанести удар по Израилю в отместку за это нападение, а также за убийство политического лидера «Хамаса» в Тегеране.
В ночь на 1 октября ЦАХАЛ приступила к ограниченным наземным рейдам на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».