Хуситы атаковали британский танкер Cordelia Moon в знак поддержки Палестины
Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» объявили начало многочисленных военных операций на стратегических водных путях в Красном море, Индийском океане и Аравийском море «в поддержку палестинского и ливанского движений сопротивления», а также в ответ на агрессию США и Великобритании против Йемена. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.
Бригадный генерал Яхья Сариа сообщил, что первая операция была направлена на британский нефтяной танкер Cordelia Moon в Красном море. По имеющимся данным, судно было поражено комбинацией из восьми баллистических и крылатых ракет, беспилотника и управляемого катера. В результате атаки судно получило значительные повреждения.
Вторая операция была направлена на судно Marathopolis в Индийском океане, которое было поражено крылатой ракетой. Последующая операция вновь была направлена на то же судно, которое проплывало по Аравийскому морю к северо-востоку от архипелага Сокотра. В этом третьем ударе участвовал беспилотник, который, как сообщается, нанес прямое попадание.
Вооруженные силы Йемена объяснили эти военные действия тем, что они являются частью более широких усилий по поддержке палестинского и ливанского народов.
1 октября Сария также объявил, что йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удары по военным объектам Израиля в Тель-Авиве и Эйлате. По его словам, военно-воздушные силы Йемена нанесли удар по военной цели в районе Яффо с помощью беспилотника «Яффо», а также по военным целям в районе Умм ар-Рашраш в Эйлате с помощью четырех беспилотников «Саммад-4».