Хуситы атаковали британский танкер Cordelia Moon в знак поддержки Палестины

1 октября Сария также объявил, что йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удары по военным объектам Израиля в Тель-Авиве и Эйлате. По его словам, военно-воздушные силы Йемена нанесли удар по военной цели в районе Яффо с помощью беспилотника «Яффо», а также по военным целям в районе Умм ар-Рашраш в Эйлате с помощью четырех беспилотников «Саммад-4».