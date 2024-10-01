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Хуситы атаковали британский танкер Cordelia Moon в знак поддержки Палестины

Ведомости

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» объявили начало многочисленных военных операций на стратегических водных путях в Красном море, Индийском океане и Аравийском море «в поддержку палестинского и ливанского движений сопротивления», а также в ответ на агрессию США и Великобритании против Йемена. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

Бригадный генерал Яхья Сариа сообщил, что первая операция была направлена на британский нефтяной танкер Cordelia Moon в Красном море. По имеющимся данным, судно было поражено комбинацией из восьми баллистических и крылатых ракет, беспилотника и управляемого катера. В результате атаки судно получило значительные повреждения.

Вторая операция была направлена на судно Marathopolis в Индийском океане, которое было поражено крылатой ракетой. Последующая операция вновь была направлена на то же судно, которое проплывало по Аравийскому морю к северо-востоку от архипелага Сокотра. В этом третьем ударе участвовал беспилотник, который, как сообщается, нанес прямое попадание.

Вооруженные силы Йемена объяснили эти военные действия тем, что они являются частью более широких усилий по поддержке палестинского и ливанского народов.

1 октября Сария также объявил, что йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удары по военным объектам Израиля в Тель-Авиве и Эйлате. По его словам, военно-воздушные силы Йемена нанесли удар по военной цели в районе Яффо с помощью беспилотника «Яффо», а также по военным целям в районе Умм ар-Рашраш в Эйлате с помощью четырех беспилотников «Саммад-4».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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