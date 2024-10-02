Венгрия не поддержала план ЕС по отправке инструкторов и советников на Украину
Венгрия не поддерживает план Евросоюза по отправке инструкторов и советников на Украину для подготовки там военнослужащих, заявил глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сийярто. Его обращение транслировалось в соцсети Facebook
«Мы считаем это чрезвычайно опасным шагом с точки зрения военной эскалации. Мы видим, что это предложение в значительной мере увеличило бы риск расширения конфликта», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам Сийярто, Венгрия попросила доработать предложение.
В сентябре европейский комиссар по торговле Валдис Домбровскис сообщил, что в рамках программы «Миссия военной помощи ЕС Украине» на территории стран союза подготовку прошли 60 000 военнослужащих. Он добавил, что к концу зимы планируется подготовить еще 15 000 человек.
Военные ВСУ проходят подготовку в таких странах, как Дания, Финляндия, Германия и др. Дания готовит украинских пилотов к полетам на истребителях F-16. Финские инструкторы обучают военных не только на территории своей страны, но и в других государствах.