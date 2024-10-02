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Венгрия не поддержала план ЕС по отправке инструкторов и советников на Украину

Ведомости

Венгрия не поддерживает план Евросоюза по отправке инструкторов и советников на Украину для подготовки там военнослужащих, заявил глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сийярто. Его обращение транслировалось в соцсети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы считаем это чрезвычайно опасным шагом с точки зрения военной эскалации. Мы видим, что это предложение в значительной мере увеличило бы риск расширения конфликта», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам Сийярто, Венгрия попросила доработать предложение.

В сентябре европейский комиссар по торговле Валдис Домбровскис сообщил, что в рамках программы «Миссия военной помощи ЕС Украине» на территории стран союза подготовку прошли 60 000 военнослужащих. Он добавил, что к концу зимы планируется подготовить еще 15 000 человек.

Военные ВСУ проходят подготовку в таких странах, как Дания, Финляндия, Германия и др. Дания готовит украинских пилотов к полетам на истребителях F-16. Финские инструкторы обучают военных не только на территории своей страны, но и в других государствах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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