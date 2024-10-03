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Эрдоган подтвердил участие в саммите БРИКС

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства, шерпа РФ в БРИКС Сергей Рябков.

«Президент Эрдоган подтвердил участие в сессии 16-го саммита БРИКС в формате "аутрич"/БРИКС плюс», – сказал он во время пресс-конференции, посвященной подготовке к проведению саммита.

Рябков отметил, что сейчас задача стран БРИКС – интегрировать уже принятых членов, но двери объединения остаются открытыми. При этом, по его словам, расширение БРИКС – не самоцель. Замглавы МИДа подчеркнул, что требований к странам, которые хотят присоединиться к БРИКС, не будет, но будут определенные критерии. Он также анонсировал доклад о возможном новом статусе «партнера БРИКС» во время предстоящего саммита.

В сентябре Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС. Расширение объединения могут обсудить во время саммита в Казани, который пройдет 22-24 октября. Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем отметил, что в рамках саммита ждет встречи с турецким коллегой. С Эрдоганом запланированы отдельные переговоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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