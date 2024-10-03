Эрдоган подтвердил участие в саммите БРИКС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства, шерпа РФ в БРИКС Сергей Рябков.
«Президент Эрдоган подтвердил участие в сессии 16-го саммита БРИКС в формате "аутрич"/БРИКС плюс», – сказал он во время пресс-конференции, посвященной подготовке к проведению саммита.
Рябков отметил, что сейчас задача стран БРИКС – интегрировать уже принятых членов, но двери объединения остаются открытыми. При этом, по его словам, расширение БРИКС – не самоцель. Замглавы МИДа подчеркнул, что требований к странам, которые хотят присоединиться к БРИКС, не будет, но будут определенные критерии. Он также анонсировал доклад о возможном новом статусе «партнера БРИКС» во время предстоящего саммита.
В сентябре Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС. Расширение объединения могут обсудить во время саммита в Казани, который пройдет 22-24 октября. Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем отметил, что в рамках саммита ждет встречи с турецким коллегой. С Эрдоганом запланированы отдельные переговоры.