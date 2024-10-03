Эрдоган подтвердил участие в саммите БРИКС

Рябков отметил, что сейчас задача стран БРИКС – интегрировать уже принятых членов, но двери объединения остаются открытыми. При этом, по его словам, расширение БРИКС – не самоцель. Замглавы МИДа подчеркнул, что требований к странам, которые хотят присоединиться к БРИКС, не будет, но будут определенные критерии. Он также анонсировал доклад о возможном новом статусе «партнера БРИКС» во время предстоящего саммита.