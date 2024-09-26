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Эрдоган: участие Турции в БРИКС или АСЕАН не означает отказа от НАТО

Ведомости

Присоединение Турции к БРИКС или АСЕАН не означает отказа от Североатлантического альянса, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из Нью-Йорка, где он принял участие в Генассамблее ООН.

«БРИКС и АСЕАН – это объединения, которые предоставляют нам возможности для развития экономического сотрудничества. Участие в их работе не означает для нас отказа от НАТО», – сказал он, отметив, что объединения не являются альтернативой друг другу (цитата по ТАСС).

Эрдоган добавил, что некоторые стороны настаивают на том, чтобы Турция не присоединялась к БРИКС. По его словам, «эти же люди заставляли Турцию ждать у дверей Европейского союза». Президент подчеркнул, что, ориентируясь на эти стороны, Турция не сможет построить свое будущее.

Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов о членстве в НАТО, заявил, что Турция является надежным союзником альянса. Она, по словам главы государства, осознает свои обязательства и ответственность в рамках НАТО и выполняет их. Слова Эрдогана передает агентство Anadolu.

В сентябре Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС. Расширение объединения могут обсудить во время саммита в Казани, который пройдет 22-24 октября. Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем отметил, что в рамках саммита ждет встречи с турецким коллегой. С Эрдоганом запланированы отдельные переговоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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