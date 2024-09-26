Эрдоган: участие Турции в БРИКС или АСЕАН не означает отказа от НАТО
Присоединение Турции к БРИКС или АСЕАН не означает отказа от Североатлантического альянса, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения из Нью-Йорка, где он принял участие в Генассамблее ООН.
«БРИКС и АСЕАН – это объединения, которые предоставляют нам возможности для развития экономического сотрудничества. Участие в их работе не означает для нас отказа от НАТО», – сказал он, отметив, что объединения не являются альтернативой друг другу (цитата по ТАСС).
Эрдоган добавил, что некоторые стороны настаивают на том, чтобы Турция не присоединялась к БРИКС. По его словам, «эти же люди заставляли Турцию ждать у дверей Европейского союза». Президент подчеркнул, что, ориентируясь на эти стороны, Турция не сможет построить свое будущее.
Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов о членстве в НАТО, заявил, что Турция является надежным союзником альянса. Она, по словам главы государства, осознает свои обязательства и ответственность в рамках НАТО и выполняет их. Слова Эрдогана передает агентство Anadolu.
В сентябре Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС. Расширение объединения могут обсудить во время саммита в Казани, который пройдет 22-24 октября. Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем отметил, что в рамках саммита ждет встречи с турецким коллегой. С Эрдоганом запланированы отдельные переговоры.