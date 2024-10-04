Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Небензя: Россия разочарована ходом расследования подрыва «Северных потоков»

Ведомости

Россия разочарована и удивлена закрытостью расследования теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации.

По его словам, теракт в отношении «Северных потоков» должен быть расследован особенно тщательно, а его виновники – «будь то страны, преступные группировки или отдельные криминальные персонажи, должны быть наказаны так, чтобы никому не повадно было даже задуматься о том, чтобы повторить их действия».

Небензя отметил, что в Стокгольме и Копенгагене при расследовании констатировали очевидный факт – то, что газопроводы были взорваны. Постпред РФ при ООН назвал поразительным, что на созванном Россией 26 апреля брифинге «западные коллеги» «наперебой бросились утверждать, что следственные действия, проведенные Данией и Швецией, были эффективными и соответствовали высоким стандартами верховенства права».

«Теперь же, как они нас убеждают, нужно дождаться завершения столь же якобы эффективного и транспарентного расследования ФРГ. И это несмотря на то, что Берлин за два года так и не удосужился представить Совету безопасности конкретную и содержательную информацию о достигнутых им хотя бы промежуточных результатах», – сказал Небензя, добавив, что все попытки России согласовать сигналы от Совета с призывом к Берлину поторопиться и проявить большую транспарентность блокировались США и их союзниками под предлогом того, что нельзя оказывать давление на немецких следователей.

«Нас это крайне разочаровывает и удивляет, поскольку расследование властей Германии, так же, как и завершившееся расследование Дании и Швеции, проходит абсолютно нетранспорентно для нас», – отметил Небензя.

В конце сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва официально предъявила досудебные претензии к Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с расследованием подрывов «Северных потоков». По ее словам, позднее Россия может предъявить претензии и другим государствам, которые могут иметь отношение к подрыву газопроводов.

26 сентября 2022 г. «Северный поток» и «Северный поток – 2» получили повреждения в результате диверсии. Президент РФ Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия, но первые две страны не определили виновников, закончив разбирательства.

В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов, в причастности к терактам подозревают троих граждан Украины. Предварительно, дайверы могли прикрепить взрывные устройства к трубопроводам. В конце августа Der Spiegel сообщала, что Владимир Ш., разыскиваемый немецкими властями в связи с подрывом «Северных потоков» бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле посольства Украины в Варшаве.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных