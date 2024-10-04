Небензя: Россия разочарована ходом расследования подрыва «Северных потоков»

«Теперь же, как они нас убеждают, нужно дождаться завершения столь же якобы эффективного и транспарентного расследования ФРГ. И это несмотря на то, что Берлин за два года так и не удосужился представить Совету безопасности конкретную и содержательную информацию о достигнутых им хотя бы промежуточных результатах», – сказал Небензя, добавив, что все попытки России согласовать сигналы от Совета с призывом к Берлину поторопиться и проявить большую транспарентность блокировались США и их союзниками под предлогом того, что нельзя оказывать давление на немецких следователей.