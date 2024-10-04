Великобритания перенесла срок таможенного контроля за импортом товаров из ЕС
Великобритания перенесла срок установления таможенного контроля за импортом товаров из ЕС на конец января 2025 г. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя британской таможни.
Это означает, что Соединенное Королевство продолжит три месяца пропускать товары из ЕС без сертификатов безопасности.
Издание отмечает, что британское правительство планировало ввести декларации безопасности для импорта из Евросоюза 31 октября. К тому же сроку нужно было представить платформу «Единое торговое окно» (Single Trade Window), которая позволяла бы импортерам и экспортерам подавать необходимые документы в цифровом виде в одном месте. Однако, по данным таможни, эта разработка находится только на этапе тестирования. По словам источника издательства, правительство до сих пор не представило никаких рекомендаций и не объяснило работу платформы.
В мае 2024 г. национальное финансово-контрольное управление Великобритании (NAO) подсчитало, что правительство страны потратит около $6 млрд на перестройку своей таможенной системы после выхода из ЕС.
Великобритания вышла из Европейского союза в январе 2020 г. после 47 лет членства после исторического референдума, процесс получил название Brexit.