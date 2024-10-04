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Великобритания перенесла срок таможенного контроля за импортом товаров из ЕС

Ведомости

Великобритания перенесла срок установления таможенного контроля за импортом товаров из ЕС на конец января 2025 г. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя британской таможни.

Это означает, что Соединенное Королевство продолжит три месяца пропускать товары из ЕС без сертификатов безопасности.

Издание отмечает, что британское правительство планировало ввести декларации безопасности для импорта из Евросоюза 31 октября. К тому же сроку нужно было представить платформу «Единое торговое окно» (Single Trade Window), которая позволяла бы импортерам и экспортерам подавать необходимые документы в цифровом виде в одном месте. Однако, по данным таможни, эта разработка находится только на этапе тестирования. По словам источника издательства, правительство до сих пор не представило никаких рекомендаций и не объяснило работу платформы.

В мае 2024 г. национальное финансово-контрольное управление Великобритании (NAO) подсчитало, что правительство страны потратит около $6 млрд на перестройку своей таможенной системы после выхода из ЕС.

Великобритания вышла из Европейского союза в январе 2020 г. после 47 лет членства после исторического референдума, процесс получил название Brexit.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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