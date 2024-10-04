Великобритания перенесла срок таможенного контроля за импортом товаров из ЕС

Издание отмечает, что британское правительство планировало ввести декларации безопасности для импорта из Евросоюза 31 октября. К тому же сроку нужно было представить платформу «Единое торговое окно» (Single Trade Window), которая позволяла бы импортерам и экспортерам подавать необходимые документы в цифровом виде в одном месте. Однако, по данным таможни, эта разработка находится только на этапе тестирования. По словам источника издательства, правительство до сих пор не представило никаких рекомендаций и не объяснило работу платформы.