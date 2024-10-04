Посол Ирана в РФ сравнил «Железный купол» Израиля с дырявым дуршлагом
Система противоракетной обороны Израиля «Железный купол» оказалась дырявой, как дуршлаг. Такое мнение выразил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью телеканалу «Россия-24».
«Все получили сигнал – что там, где будет нужно, мы можем поразить. Мы видели, что "Железный купол" Израиля оказался дырявым, как дуршлаг. Все иранские ракеты поразили цели», – сказал он. По словам дипломата, Израиль понимает, что операция Ирана была успешной.
Вооруженные силы Ирана ставили перед собой задачу не убивать мирных граждан, отметил Джалали. Иранская сторона не решилась наносить удары по невоенной структуре, добавил он. Джалали также заявил, что Иран не хочет вводить войска на территорию другой страны и считает, что Ливан и шиитское движение «Хезболла» в состоянии защитить себя.
Израильская армия начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы «Хезболлы» Хасана Насраллы.