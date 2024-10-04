Посол Ирана в РФ сравнил «Железный купол» Израиля с дырявым дуршлагом

Вооруженные силы Ирана ставили перед собой задачу не убивать мирных граждан, отметил Джалали. Иранская сторона не решилась наносить удары по невоенной структуре, добавил он. Джалали также заявил, что Иран не хочет вводить войска на территорию другой страны и считает, что Ливан и шиитское движение «Хезболла» в состоянии защитить себя.