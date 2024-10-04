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Посол Ирана в РФ сравнил «Железный купол» Израиля с дырявым дуршлагом

Ведомости

Система противоракетной обороны Израиля «Железный купол» оказалась дырявой, как дуршлаг. Такое мнение выразил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью телеканалу «Россия-24».

«Все получили сигнал – что там, где будет нужно, мы можем поразить. Мы видели, что "Железный купол" Израиля оказался дырявым, как дуршлаг. Все иранские ракеты поразили цели», – сказал он. По словам дипломата, Израиль понимает, что операция Ирана была успешной.

Вооруженные силы Ирана ставили перед собой задачу не убивать мирных граждан, отметил Джалали. Иранская сторона не решилась наносить удары по невоенной структуре, добавил он. Джалали также заявил, что Иран не хочет вводить войска на территорию другой страны и считает, что Ливан и шиитское движение «Хезболла» в состоянии защитить себя.

Израильская армия начала операцию «Стрелы севера» 23 сентября, а в ночь на 1 октября – ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы «Хезболлы» Хасана Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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