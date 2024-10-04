Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Верховный суд США вынесет решение по иску Мексики против производителей оружия

Ведомости

Верховный суд США вынесет решение по иску Мексики на $10 млрд, поданному против американских производителей оружия, сообщает The Guardian.

Мексика утверждает, что халатность и незаконная деятельность американских производителей и дистрибьюторов оружия привели к «кровопролитию в стране» с участием бандитских группировок и наркокартелей. В иске, поданном в Бостоне в августе, фигурируют компании Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta, Colt и Glock, а также бостонский оптовый продавец Interstate Arms.

Производители огнестрельного оружия через свой лоббистский орган в США, Национальный фонд стрелкового спорта, заявили, что обвинения в иске – «необоснованные».

В августе окружной судья США Деннис Сэйлор отклонил иск против шести из восьми компаний, постановив, что Мексика не предоставила достаточных доказательств того, что насилие было вызвано халатностью производителей оружия из США.

Теперь Верховный суд согласился рассмотреть ходатайство производителей оружия.

По данным министерства иностранных дел Мексики, 70% оружия, ввозимого в Мексику, поступает из США. Только в 2019 г. с незаконным оборотом оружия было связано по меньшей мере 17 000 убийств.

Мексика – не единственная страна, которая утверждает, что американское оружие создает дестабилизацию. Согласно январскому отчету ООН, с 2020 г. на Гаити было ввезено полмиллиона единиц легального и незаконного оружия.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных