Верховный суд США вынесет решение по иску Мексики против производителей оружия

Мексика утверждает, что халатность и незаконная деятельность американских производителей и дистрибьюторов оружия привели к «кровопролитию в стране» с участием бандитских группировок и наркокартелей. В иске, поданном в Бостоне в августе, фигурируют компании Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta, Colt и Glock, а также бостонский оптовый продавец Interstate Arms.