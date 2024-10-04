Верховный суд США вынесет решение по иску Мексики против производителей оружия
Верховный суд США вынесет решение по иску Мексики на $10 млрд, поданному против американских производителей оружия, сообщает The Guardian.
Мексика утверждает, что халатность и незаконная деятельность американских производителей и дистрибьюторов оружия привели к «кровопролитию в стране» с участием бандитских группировок и наркокартелей. В иске, поданном в Бостоне в августе, фигурируют компании Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta, Colt и Glock, а также бостонский оптовый продавец Interstate Arms.
Производители огнестрельного оружия через свой лоббистский орган в США, Национальный фонд стрелкового спорта, заявили, что обвинения в иске – «необоснованные».
В августе окружной судья США Деннис Сэйлор отклонил иск против шести из восьми компаний, постановив, что Мексика не предоставила достаточных доказательств того, что насилие было вызвано халатностью производителей оружия из США.
Теперь Верховный суд согласился рассмотреть ходатайство производителей оружия.
По данным министерства иностранных дел Мексики, 70% оружия, ввозимого в Мексику, поступает из США. Только в 2019 г. с незаконным оборотом оружия было связано по меньшей мере 17 000 убийств.
Мексика – не единственная страна, которая утверждает, что американское оружие создает дестабилизацию. Согласно январскому отчету ООН, с 2020 г. на Гаити было ввезено полмиллиона единиц легального и незаконного оружия.