Более 14 300 человек пересекли границу Сирии с территории Ливана за сутки
Свыше 14 300 человек пересекли границу Сирии с территории Ливана за последние сутки, сообщил руководитель Центра по применению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.
«За сутки границы Сирийской Арабской Республики с территории Ливана через пункты пропуска "Аль-Арида", "Аль-Джавасия", "Аль-Дабухия", "Джаср-аль-Камар", "Джайдут-Ябус" пересекли 14 351 человек», – говорится в заявлении центра.
23 сентября армия обороны Израиля начала операцию «Стрелы севера», нанося удары по территории Ливана. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проводить ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Вечером того же дня Иран атаковал Израиль сотнями ракет, обосновав удары местью за ликвидацию лидера радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.
По данным ООН, которые озвучил 2 октября генсек организации Антониу Гутерриш, с октября 2023 г. более 1700 человек погибли в Ливане. Порядка 346 000 человек лишились крыши над головой и находятся в статусе перемещенных лиц, а 138 000 человек, как сирийцев, так и ливанцев, пересекли границу с Сирией.