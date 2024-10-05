Рябков предупредил о зеркальном ответе РФ на возобновление США ядерных испытаний
В случае начала в США процессов по возобновлению ядерных испытаний от России поступит зеркальный ответ, заявил в эфире телеканала RT заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«За нами "не заржавеет". Россия сразу же ответит зеркально», – сказал он.
23 сентября Рябков заявил, что позиция России по вопросу проведения ядерных испытаний не изменилась. По его словам, РФ не будет их проводить, если от этих шагов воздержатся США. Замминистра также обратил внимание на публикации СМИ о том, что инфраструктура полигона на Новой Земле находится в полной готовности. Это было сделано в качестве реакции на шаги США, которые совершенствовали инфраструктуру в аналогичной сфере, объяснил Рябков.
В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Генассамблея ООН одобрила договор в 1996 г., тогда же РФ подписала соглашение о его принятии. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и осуществлять ядерные взрывы в мирных целях.
Путин напомнил, что Вашингтон так и не ратифицировал ДВЗЯИ, поэтому Москва для соблюдения паритета отозвала свою ратификацию. По его словам, если США проведут ядерные испытания, не исключено, что Россия может сделать то же самое.