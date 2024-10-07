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Два гражданина Китая погибли в результате взрыва рядом с аэропортом в Пакистане

Ведомости

Два человека погибли и 10 получили ранения в результате сильного взрыва возле аэропорта города Карачи на юге Пакистана. Об этом сообщает телеканал Geo со ссылкой на министра внутренних дел провинции Синд Зию Ланджара.

По словам министра, есть информация, что причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. В машине, на которую был направлен взрыв, находились иностранные граждане.

The Guardian пишет, что в результате взрыва недалеко от международного аэропорта погибли два гражданина Китая. Полиция и правительство провинции сообщили, что взорвался бензовоз.

В заявлении, отправленном журналистам по электронной почте, сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (АОБ) заявила, что взрыв был терактом, совершенным ими с помощью самодельного взрывного устройства, закрепленного на транспортном средстве. Он направлен против «группы высокопоставленных китайских инженеров и инвесторов», направлявшейся из аэропорта Карачи.

Посольство Китая в Пакистане заявило, что был атакован конвой, перевозивший китайских сотрудников энергетической компании Port Qasim. Посольство осудило террористическую атаку и призвало провести тщательное расследование, чтобы наказать виновных.

Издание уточняет, что в Пакистане находятся тысячи китайских рабочих, многие из них задействованы в строительстве «экономического коридора» между двумя странами, который является флагманской частью инициативы Пекина «Один пояс – один путь», цель которой – соединить китайскую столицу с южной и центральной Азией.

АОБ добивается независимости провинции Белуджистан. АОБ обвинила Пекин в оказании помощи властям страны в эксплуатации жителей провинции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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