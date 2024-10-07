Два гражданина Китая погибли в результате взрыва рядом с аэропортом в Пакистане

В заявлении, отправленном журналистам по электронной почте, сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (АОБ) заявила, что взрыв был терактом, совершенным ими с помощью самодельного взрывного устройства, закрепленного на транспортном средстве. Он направлен против «группы высокопоставленных китайских инженеров и инвесторов», направлявшейся из аэропорта Карачи.