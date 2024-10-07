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Рядом с посольством Израиля в Дании произошел взрыв

Ведомости

Неподалеку от посольства Израиля в Дании, перед зданием полицейского участка произошел взрыв, сообщает TV2 Nyheder.

ЧП случилось в районе Хеллеруп в ночь на 7 октября. Полиция созвала пресс-конференцию после инцидента.

«В настоящее время мы получаем множество запросов об инциденте на Римарксвей в Хеллерупе», – написали датские правоохранители в соцсети Х.

По словам инспектора полиции Трине Меллер, проводится расследование, связан ли ночной взрыв со взрывами, прогремевшими у посольства Израиля 2 октября.

2 октября возле посольства Израиля на северной окраине Копенгагена в Дании, в районе улиц Страндагервей и Лундевангсвей, произошли два взрыва. Обошлось без пострадавших. Отмечалось, что в том же районе находятся посольства Турции, Румынии, Латвии, а также консульский отдел посольства России.

Ровно год назад, 7 октября 2023 г., боевики палестинской группировки «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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