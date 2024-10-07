Рядом с посольством Израиля в Дании произошел взрыв
Неподалеку от посольства Израиля в Дании, перед зданием полицейского участка произошел взрыв, сообщает TV2 Nyheder.
ЧП случилось в районе Хеллеруп в ночь на 7 октября. Полиция созвала пресс-конференцию после инцидента.
«В настоящее время мы получаем множество запросов об инциденте на Римарксвей в Хеллерупе», – написали датские правоохранители в соцсети Х.
По словам инспектора полиции Трине Меллер, проводится расследование, связан ли ночной взрыв со взрывами, прогремевшими у посольства Израиля 2 октября.
2 октября возле посольства Израиля на северной окраине Копенгагена в Дании, в районе улиц Страндагервей и Лундевангсвей, произошли два взрыва. Обошлось без пострадавших. Отмечалось, что в том же районе находятся посольства Турции, Румынии, Латвии, а также консульский отдел посольства России.
Ровно год назад, 7 октября 2023 г., боевики палестинской группировки «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор.