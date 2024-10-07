Рядом с посольством Израиля в Дании произошел взрыв

2 октября возле посольства Израиля на северной окраине Копенгагена в Дании, в районе улиц Страндагервей и Лундевангсвей, произошли два взрыва. Обошлось без пострадавших. Отмечалось, что в том же районе находятся посольства Турции, Румынии, Латвии, а также консульский отдел посольства России.