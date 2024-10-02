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Возле посольства Израиля в Дании произошли взрывы

Ведомости

Возле посольства Израиля на северной окраине Копенгагена в Дании произошли взрывы, сообщили в местной полиции в X.

«Два взрыва произошли в районе улиц Страндагервей и Лундевангсвей. Никто не пострадал, на месте проводится предварительное расследование. Возможная связь с посольством Израиля, находящимся в этом районе, расследуется», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, в том же районе находятся посольства Турции, Румынии, Латвии, а также консульский отдел посольства России.

1 октября Иран атаковал Израиль в качестве ответа на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны.

Одновременно с иранским обстрелом в пригороде Яффа в Тель-Авиве вечером 1 октября произошел теракт. Двое вооруженных мужчин открыли огонь по людям. Изначально террористы атаковали пассажиров трамвая, затем покинули общественный транспорт и продолжили нападения на улице Иерусалим. Погибли восемь человек, двое нападавших ликвидированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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