Возле посольства Израиля в Дании произошли взрывы

1 октября Иран атаковал Израиль в качестве ответа на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны.