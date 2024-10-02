Возле посольства Израиля в Дании произошли взрывы
Возле посольства Израиля на северной окраине Копенгагена в Дании произошли взрывы, сообщили в местной полиции в X.
«Два взрыва произошли в районе улиц Страндагервей и Лундевангсвей. Никто не пострадал, на месте проводится предварительное расследование. Возможная связь с посольством Израиля, находящимся в этом районе, расследуется», – говорится в сообщении.
Вместе с тем, в том же районе находятся посольства Турции, Румынии, Латвии, а также консульский отдел посольства России.
1 октября Иран атаковал Израиль в качестве ответа на убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что большую часть ракет удалось сбить, но некоторые из них все-таки попали по территориям в центральной и южной частях страны.
Одновременно с иранским обстрелом в пригороде Яффа в Тель-Авиве вечером 1 октября произошел теракт. Двое вооруженных мужчин открыли огонь по людям. Изначально террористы атаковали пассажиров трамвая, затем покинули общественный транспорт и продолжили нападения на улице Иерусалим. Погибли восемь человек, двое нападавших ликвидированы.