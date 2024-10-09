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ТАСС узнал о создании неуязвимого для РЭБ дрона-камикадзе

Ведомости

12-й Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России разработал автономный дрон-камикадзе вертолетного типа, на который не влияют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Беспилотник предназначен для ударов по живой силе и опорным пунктам противника боеприпасами ВОГ-17. Полет осуществляется автономно. Как только дрон достигает намеченных координат, LIDAR-датчики сканируют местность на наличие потенциальной цели. После этого беспилотник падает на цель вместе с боеприпасом.

Дрон-камикадзе имеет цилиндрическую форму. Благодаря сборке по соосной схеме устройство отличается повышенной маневренностью. Боеприпас находится внизу корпуса. Система управления беспилотником содержит микропроцессор и средства лазерного сканирования местности. Кроме того, в аппарат встроен USB-накопитель с данными о структуре рельефа местности и цели.

В апреле 2024 г. концерн «Калашников» представил мини-разведывательные беспилотники «Каракурт», СКАТ 350 М и систему подъема аппаратуры «Квазимачта». Первый дрон разработан для ведения видовой воздушной разведки в реальном времени, второй – для круглосуточной воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах. Отмечалось, что СКАТ 350 М прекрасно проявил себя в зоне спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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