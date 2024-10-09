ТАСС узнал о создании неуязвимого для РЭБ дрона-камикадзе
12-й Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России разработал автономный дрон-камикадзе вертолетного типа, на который не влияют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Беспилотник предназначен для ударов по живой силе и опорным пунктам противника боеприпасами ВОГ-17. Полет осуществляется автономно. Как только дрон достигает намеченных координат, LIDAR-датчики сканируют местность на наличие потенциальной цели. После этого беспилотник падает на цель вместе с боеприпасом.
Дрон-камикадзе имеет цилиндрическую форму. Благодаря сборке по соосной схеме устройство отличается повышенной маневренностью. Боеприпас находится внизу корпуса. Система управления беспилотником содержит микропроцессор и средства лазерного сканирования местности. Кроме того, в аппарат встроен USB-накопитель с данными о структуре рельефа местности и цели.
В апреле 2024 г. концерн «Калашников» представил мини-разведывательные беспилотники «Каракурт», СКАТ 350 М и систему подъема аппаратуры «Квазимачта». Первый дрон разработан для ведения видовой воздушной разведки в реальном времени, второй – для круглосуточной воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах. Отмечалось, что СКАТ 350 М прекрасно проявил себя в зоне спецоперации.