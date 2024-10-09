БРИКС обсудит расширение группы на саммите в Казани

Саммит БРИКС состоится 22-24 октября. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в БРИКС председательствует Россия. В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС сообщили уже 34 государства. В частности, 24 апреля посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге сообщила о намерении страны присоединиться к объединению.