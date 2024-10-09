БРИКС обсудит расширение группы на саммите в Казани
Страны БРИКС на саммите в Казани 22-24 октября намерены обсудить возможное расширение группы – сейчас к ней хотят присоединиться около 30 государств. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра, передает ТАСС.
«Главы государств на саммите будут обсуждать или принимать решение о том, в каком формате будет продолжаться расширение БРИКС. Кроме того, будут установлены правила для вступления в организацию новых партнеров БРИКС», – сказал министр.
Саммит БРИКС состоится 22-24 октября. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в БРИКС председательствует Россия. В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС сообщили уже 34 государства. В частности, 24 апреля посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге сообщила о намерении страны присоединиться к объединению.
В начале октября заместитель министра иностранных дел, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков сообщил, что участие в саммите в Казани подтвердили представители более 30 стран, а также некоторые руководители международных организаций.