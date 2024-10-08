Шри-Ланка подаст заявку на вступление в БРИКС на саммите в Казани
Шри-Ланка во время саммита БРИКС в Казани намерена подать заявку на вступление в объединение. Об этом заявил представитель правительства страны Виджита Герат, пишет местный портал Newsfirst.
«Мы надеемся подать заявку на членство Шри-Ланки в БРИКС», – уточнил Герат.
Он добавил, что президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке не сможет присутствовать на саммите, вместо него будет участвовать министр иностранных дел страны Али Сабри.
24 апреля посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге сообщила о намерении страны вступить в БРИКС. По ее словам, это позволит Шри-Ланке обеспечить транспортную и продовольственную безопасность. В мае стремление страны стать частью объединения подтвердил Сабри.
Саммит БРИКС состоится 22-24 октября. Свое участие в саммите уже подтвердили представители более 30 государств. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в БРИКС председательствует Россия.