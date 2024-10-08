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Шри-Ланка подаст заявку на вступление в БРИКС на саммите в Казани

Ведомости

Шри-Ланка во время саммита БРИКС в Казани намерена подать заявку на вступление в объединение. Об этом заявил представитель правительства страны Виджита Герат, пишет местный портал Newsfirst.

«Мы надеемся подать заявку на членство Шри-Ланки в БРИКС», – уточнил Герат.

Он добавил, что президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке не сможет присутствовать на саммите, вместо него будет участвовать министр иностранных дел страны Али Сабри.

24 апреля посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге сообщила о намерении страны вступить в БРИКС. По ее словам, это позволит Шри-Ланке обеспечить транспортную и продовольственную безопасность. В мае стремление страны стать частью объединения подтвердил Сабри.

Саммит БРИКС состоится 22-24 октября. Свое участие в саммите уже подтвердили представители более 30 государств. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в БРИКС председательствует Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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