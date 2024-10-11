Reuters: страны Персидского залива обеспокоены безопасностью нефтяных объектов

Израильская радиостанция Kan, ссылаясь на свои источники, сообщила 6 октября, что Израиль получил предложение от администрации президента США Джо Байдена не наносить удары по некоторым иранским объектам, в том числе и нефтяным. В обмен на это Израилю был предложен так называемый компенсационный пакет – дополнительная военная помощь и дипломатическая поддержка. По словам израильских чиновников, однозначное решение не было принято. Байден заявил, что нанесение ударов по объектам ядерной и нефтяной промышленности Ирана не является эффективным ответом на ракетную атаку Ирана, совершенную 1 октября.