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Reuters: страны Персидского залива обеспокоены безопасностью нефтяных объектов

Ведомости

Страны Персидского залива призывают США остановить Израиль от атак на нефтяные объекты Ирана из-за опасений, что их собственные нефтяные объекты могут подвергнуться обстрелу со стороны Тегерана в случае эскалации конфликта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, призывы со стороны Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Катара последовали после попытки Ирана убедить соседей в необходимости использовать свое влияние на США, так как Тегеран опасается за свою нефтяную инфраструктуру. Источники агентства также сообщили, что в ходе встречи представителя Ирана с представителем Саудовской Аравии, иранская сторона заявила, что не может гарантировать безопасность нефтяных объектов стран Персидского залива если Израилю помогут нанести удар. Источник в США подтвердил информацию о сообщениях со стороны стран Персидского залива, отмечает агентство.

Израильская радиостанция Kan, ссылаясь на свои источники, сообщила 6 октября, что Израиль получил предложение от администрации президента США Джо Байдена не наносить удары по некоторым иранским объектам, в том числе и нефтяным. В обмен на это Израилю был предложен так называемый компенсационный пакет – дополнительная военная помощь и дипломатическая поддержка. По словам израильских чиновников, однозначное решение не было принято. Байден заявил, что нанесение ударов по объектам ядерной и нефтяной промышленности Ирана не является эффективным ответом на ракетную атаку Ирана, совершенную 1 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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