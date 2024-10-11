Reuters: страны Персидского залива обеспокоены безопасностью нефтяных объектов
Страны Персидского залива призывают США остановить Израиль от атак на нефтяные объекты Ирана из-за опасений, что их собственные нефтяные объекты могут подвергнуться обстрелу со стороны Тегерана в случае эскалации конфликта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По информации агентства, призывы со стороны Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Катара последовали после попытки Ирана убедить соседей в необходимости использовать свое влияние на США, так как Тегеран опасается за свою нефтяную инфраструктуру. Источники агентства также сообщили, что в ходе встречи представителя Ирана с представителем Саудовской Аравии, иранская сторона заявила, что не может гарантировать безопасность нефтяных объектов стран Персидского залива если Израилю помогут нанести удар. Источник в США подтвердил информацию о сообщениях со стороны стран Персидского залива, отмечает агентство.
Израильская радиостанция Kan, ссылаясь на свои источники, сообщила 6 октября, что Израиль получил предложение от администрации президента США Джо Байдена не наносить удары по некоторым иранским объектам, в том числе и нефтяным. В обмен на это Израилю был предложен так называемый компенсационный пакет – дополнительная военная помощь и дипломатическая поддержка. По словам израильских чиновников, однозначное решение не было принято. Байден заявил, что нанесение ударов по объектам ядерной и нефтяной промышленности Ирана не является эффективным ответом на ракетную атаку Ирана, совершенную 1 октября.