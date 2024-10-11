Трамп запрашивает для себя военную технику из-за якобы угрозы со стороны Ирана
Дональд Трамп потребовал предоставить ему военные самолеты, ограничить полеты над его резиденцией и местами проведения митингов, а также обеспечить военную технику для передвижения в период предвыборной кампании. Причиной таких мер он назвал угрозу со стороны Ирана, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в кампании.
Менеджер предвыборного штаба Трампа Сьюзи Уайлс заявила в письме главе Секретной служубы Рональду Роу-младшему, что кампании экс-президента мешают угрозы, поступающие со стороны Ирана. Представители Секретной службы не ответили на конкретные вопросы о переговорах с предвыборным штабом Трампа, но пресс-секретарь Энтони Гульельми заявил, что Трамп получает «максимально возможную защиту».
В свою очередь оппонент Трампа вице-президент Камала Харрис получает защиту от морской пехоты США в качестве вице-президента и летает на военном самолете Air Force Two.
По информации из источников, нет никаких свидетельств того, что Иран был причастен к покушениям на Трампа, которые произошли 13 июля в штате Пенсильвания и 15 сентября в штате Флорида. Однако ФБР не исключает такой возможности.
Спецслужбы США установили, что иранские лидеры стремятся отомстить американским чиновникам, в том числе Трампу, за удар, в результате которого в 2020 г. был убит иранский генерал-майор Касем Сулеймани. Но спецслужбы подчеркивают, что возможности Ирана наносить удары по США ограничены.
Пресс-служба Белого дома сообщила, что стратегия Байдена по противодействию заговорам Ирана включает защитные меры и пресечение угроз с помощью правоохранительных органов. Байден направил все ресурсы для защиты Трампа и агентств, чтобы они предоставляли информацию об угрозах его службе безопасности.
При этом Трамп 25 сентября пригрозил «разнести вдребезги» города Ирана за угрозы в сторону США. Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в рамках избирательной кампании.