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Трамп запрашивает для себя военную технику из-за якобы угрозы со стороны Ирана

Ведомости

Дональд Трамп потребовал предоставить ему военные самолеты, ограничить полеты над его резиденцией и местами проведения митингов, а также обеспечить военную технику для передвижения в период предвыборной кампании. Причиной таких мер он назвал угрозу со стороны Ирана, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в кампании.

Менеджер предвыборного штаба Трампа Сьюзи Уайлс заявила в письме главе Секретной служубы Рональду Роу-младшему, что кампании экс-президента мешают угрозы, поступающие со стороны Ирана. Представители Секретной службы не ответили на конкретные вопросы о переговорах с предвыборным штабом Трампа, но пресс-секретарь Энтони Гульельми заявил, что Трамп получает «максимально возможную защиту».

В свою очередь оппонент Трампа вице-президент Камала Харрис получает защиту от морской пехоты США в качестве вице-президента и летает на военном самолете Air Force Two.

По информации из источников, нет никаких свидетельств того, что Иран был причастен к покушениям на Трампа, которые произошли 13 июля в штате Пенсильвания и 15 сентября в штате Флорида. Однако ФБР не исключает такой возможности.

Спецслужбы США установили, что иранские лидеры стремятся отомстить американским чиновникам, в том числе Трампу, за удар, в результате которого в 2020 г. был убит иранский генерал-майор Касем Сулеймани. Но спецслужбы подчеркивают, что возможности Ирана наносить удары по США ограничены.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что стратегия Байдена по противодействию заговорам Ирана включает защитные меры и пресечение угроз с помощью правоохранительных органов. Байден направил все ресурсы для защиты Трампа и агентств, чтобы они предоставляли информацию об угрозах его службе безопасности.

При этом Трамп 25 сентября пригрозил «разнести вдребезги» города Ирана за угрозы в сторону США. Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в рамках избирательной кампании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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