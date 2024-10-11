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Байден: Трампа будут охранять как действующего президента

Ведомости

Президент США Джо Байден сообщил, что кандидата в президенты США республиканца Дональда Трампа будут охранять как действующего президента. Об этом он заявил в ходе выступления перед журналистами в Белом доме.

«Я сказал министерству [обороны США], чтобы ему дали все, что ему необходимо. Как если бы он был действующим президентом», – сказал Байден (цитата по ТАСС).

Избирательный штаб Трампа также запросил у Пентагона всю необходимую технику для охраны. В том числе, военные самолеты и автомобили. 

«Если это подпадает под данную категорию, то прекрасно. Если нет, то ему [Трампу] не следует [предоставлять такую военную технику]», – сказал он, отметив, что запрошенная окружением Трампа военная техника будет передана, «если только это не истребители F-15».

За время предвыборной кампании на Трампа было совершено два покушения. В июле он был ранен в ухо во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания, в сентябре сотрудник Секретной службы задержал рядом с гольф-клубом Trump International Golf Club мужчину с оружием. Задержанный в сентябре мужчина разместил в кустах у гольф-клуба АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro. После первого покушения Секретная служба США объявила, что усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании.

11 октября стало известно, что Трамп потребовал предоставить ему военные самолеты, ограничить полеты над его резиденцией и местами проведения митингов, а также обеспечить военную технику для передвижения в период предвыборной кампании. Все это – из-за предполагаемой угрозы со стороны Ирана.

16 июля этого года в постоянном представительстве Ирана при ООН отвергли планы по убийству Трампа, заявив, что его нужно судить «за заказ убийства [иранского генерала Касема] Сулеймани» в Багдаде в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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