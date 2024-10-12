Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Никарагуа разрывает дипломатические отношения с Израилем

Ведомости

Власти Никарагуа запускают процесс разрыва дипломатических отношений с Израилем. Об этом заявила вице-президент центральноамериканской страны Росарио Мурильо.

«Наш президент поручил министерству иностранных дел республики выполнить запрос национального парламента и приступить к разрыву дипломатических отношений с фашистским и геноцидным правительством Израиля», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Местный Canal 4 передает, что 11 октября национальная ассамблея провела сессию, на которой осудила и отвергла действия правительства Израиля.

7 октября 2023 г. радикальная палестинская группировка «Хамас» напала на южные территории Израиля, после чего армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Боевые действия продолжаются до сих пор. Число жертв конфликта уже превысило 40 000 человек.

Через год, в сентябре 2024 г., ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры ливанской группировки «Хезболла». Ливанское движение в качестве поддержки палестинской «Хамас» совершала обстрелы северных районов Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана. 

На фоне происходящего Иран атаковал территорию Израиля сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы. Сейчас на Ближнем Востоке ожидается очередная ответная атака – уже со стороны Израиля.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных