Никарагуа разрывает дипломатические отношения с Израилем

7 октября 2023 г. радикальная палестинская группировка «Хамас» напала на южные территории Израиля, после чего армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Боевые действия продолжаются до сих пор. Число жертв конфликта уже превысило 40 000 человек.