Никарагуа разрывает дипломатические отношения с Израилем
Власти Никарагуа запускают процесс разрыва дипломатических отношений с Израилем. Об этом заявила вице-президент центральноамериканской страны Росарио Мурильо.
«Наш президент поручил министерству иностранных дел республики выполнить запрос национального парламента и приступить к разрыву дипломатических отношений с фашистским и геноцидным правительством Израиля», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Местный Canal 4 передает, что 11 октября национальная ассамблея провела сессию, на которой осудила и отвергла действия правительства Израиля.
7 октября 2023 г. радикальная палестинская группировка «Хамас» напала на южные территории Израиля, после чего армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Боевые действия продолжаются до сих пор. Число жертв конфликта уже превысило 40 000 человек.
Через год, в сентябре 2024 г., ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры ливанской группировки «Хезболла». Ливанское движение в качестве поддержки палестинской «Хамас» совершала обстрелы северных районов Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана.
На фоне происходящего Иран атаковал территорию Израиля сотнями баллистических ракет. Тегеран обосновал удары местью за ликвидацию лидера радикальной группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы. Сейчас на Ближнем Востоке ожидается очередная ответная атака – уже со стороны Израиля.