Украинские журналисты попросили Зеленского принять меры против давления на СМИ

9 октября «Украинская правда» опубликовала открытое письмо, в котором заявила о давлении со стороны украинских властей, в частности, со стороны офиса президента Украины. Среди методов давления – финансовые ограничения, закрытие равного доступа журналистов к информации, в том числе к общению с политиками и представителями органов власти.