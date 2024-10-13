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Украинские журналисты попросили Зеленского принять меры против давления на СМИ

Ведомости

Комиссия по журналистской этике Украины обратилась к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием разобраться в ситуации с давлением властей на СМИ. Заявление размещено на сайте организации.

«Этим заявлением комиссия по журналистской этике публично обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием вмешаться в ситуацию и принять меры по прекращению давления на работу журналистов на Украине», – говорится в сообщении.

Согласно заявлению, украинские власти пытаются вмешиваться в базовые принципы работы независимых медиа.

9 октября «Украинская правда» опубликовала открытое письмо, в котором заявила о давлении со стороны украинских властей, в частности, со стороны офиса президента Украины. Среди методов давления – финансовые ограничения, закрытие равного доступа журналистов к информации, в том числе к общению с политиками и представителями органов власти.

На следующий день, 10 октября, газета обвинила советника президента страны по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина в запрете чиновникам и силовикам общаться с изданием. По данным УП, именно Литвин «вычеркивает УП из списков приглашенных редакций на встречи с президентом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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