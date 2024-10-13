Украинские журналисты попросили Зеленского принять меры против давления на СМИ
Комиссия по журналистской этике Украины обратилась к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием разобраться в ситуации с давлением властей на СМИ. Заявление размещено на сайте организации.
«Этим заявлением комиссия по журналистской этике публично обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием вмешаться в ситуацию и принять меры по прекращению давления на работу журналистов на Украине», – говорится в сообщении.
Согласно заявлению, украинские власти пытаются вмешиваться в базовые принципы работы независимых медиа.
9 октября «Украинская правда» опубликовала открытое письмо, в котором заявила о давлении со стороны украинских властей, в частности, со стороны офиса президента Украины. Среди методов давления – финансовые ограничения, закрытие равного доступа журналистов к информации, в том числе к общению с политиками и представителями органов власти.
На следующий день, 10 октября, газета обвинила советника президента страны по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина в запрете чиновникам и силовикам общаться с изданием. По данным УП, именно Литвин «вычеркивает УП из списков приглашенных редакций на встречи с президентом».