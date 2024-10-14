Россиянин на велосипеде проник в центр боевой подготовки немецкой армии

В августе журнал Der Spiegel сообщил, что казармы бундесвера в одном из районов Кельна были закрыты на вход и выход, поскольку там могла произойти диверсия, связанная с проникновением неизвестных на территорию и загрязнением питьевой воды. На объекте базируются 4300 военных и 1200 гражданских служащих. На одном из участков ограждения территории было обнаружено отверстие, через которое, предположительно, могли проникнуть преступники. Business Insider Deutschland позже писал, что сведения о возможном загрязнении воды не подтвердились.