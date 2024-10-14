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Россиянин на велосипеде проник в центр боевой подготовки немецкой армии

Ведомости

Гражданин России на велосипеде проник на неогороженную территорию крупного учебного центра бундесвера в немецком городе Гарделеген. Там он был обнаружен и опрошен военными, сообщает Business Insider Deutschland.

«Подтверждаем инцидент, произошедший 10 октября 2024 г. на территории центра боевой подготовки армии. Инцидент показал, что наши меры безопасности в центре боевой подготовки работают», – рассказали изданию в бундесвере.

Объект, где солдаты отрабатывают, в частности, якобы возможное нападение России на НАТО, расположен на площади около 23 000 га. По его периметру есть шлагбаумы и предупреждающие знаки. Велосипедист сказал военным, что случайно оказался на этой территории, его отпустили. При этом военная полиция предупредила минобороны ФРГ, что нельзя исключать попытку шпионажа, пишет издание.

В августе журнал Der Spiegel сообщил, что казармы бундесвера в одном из районов Кельна были закрыты на вход и выход, поскольку там могла произойти диверсия, связанная с проникновением неизвестных на территорию и загрязнением питьевой воды. На объекте базируются 4300 военных и 1200 гражданских служащих. На одном из участков ограждения территории было обнаружено отверстие, через которое, предположительно, могли проникнуть преступники. Business Insider Deutschland позже писал, что сведения о возможном загрязнении воды не подтвердились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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