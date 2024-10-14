Россиянин на велосипеде проник в центр боевой подготовки немецкой армии
Гражданин России на велосипеде проник на неогороженную территорию крупного учебного центра бундесвера в немецком городе Гарделеген. Там он был обнаружен и опрошен военными, сообщает Business Insider Deutschland.
«Подтверждаем инцидент, произошедший 10 октября 2024 г. на территории центра боевой подготовки армии. Инцидент показал, что наши меры безопасности в центре боевой подготовки работают», – рассказали изданию в бундесвере.
Объект, где солдаты отрабатывают, в частности, якобы возможное нападение России на НАТО, расположен на площади около 23 000 га. По его периметру есть шлагбаумы и предупреждающие знаки. Велосипедист сказал военным, что случайно оказался на этой территории, его отпустили. При этом военная полиция предупредила минобороны ФРГ, что нельзя исключать попытку шпионажа, пишет издание.
В августе журнал Der Spiegel сообщил, что казармы бундесвера в одном из районов Кельна были закрыты на вход и выход, поскольку там могла произойти диверсия, связанная с проникновением неизвестных на территорию и загрязнением питьевой воды. На объекте базируются 4300 военных и 1200 гражданских служащих. На одном из участков ограждения территории было обнаружено отверстие, через которое, предположительно, могли проникнуть преступники. Business Insider Deutschland позже писал, что сведения о возможном загрязнении воды не подтвердились.