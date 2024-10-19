Путин назначил Орешкина спецпредставителем по сотрудничеству со странами БРИКС

Путин назначил Орешкина спецпредставителем по сотрудничеству со странами БРИКСЗамглавы АП также займется вопросами взаимодействия с НБР
Заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин назначен специальным представителем по вопросам финансово-экономического сотрудничества с государствами БРИКС, следует из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Возложить на заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина обязанности специального представителя по вопросам финансово-экономического сотрудничества с государствами БРИКС и взаимодействия с Новым банком развития», – говорится в тексте указа.
Документ вступает в силу со дня подписания 19 октября.
Новый банк развития (НБР) предназначен для углубления финансового сотрудничества и финансирования инфраструктурных проектов в странах-участницах БРИКС. Возглавляет структуру экс-президент Бразилии Дилма Руссефф. НБР санкционировал проекты в области возобновляемой энергетики и инфраструктуры на сумму около $8 млрд, писали «Ведомости». В общей сложности за годы своей работы банк одобрил 98 проектов на $33,2 млрд в таких областях, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство.