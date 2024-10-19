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Путин назначил Орешкина спецпредставителем по сотрудничеству со странами БРИКС

Замглавы АП также займется вопросами взаимодействия с НБР
Ведомости

Заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин назначен специальным представителем по вопросам финансово-экономического сотрудничества с государствами БРИКС, следует из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Возложить на заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина обязанности специального представителя по вопросам финансово-экономического сотрудничества с государствами БРИКС и взаимодействия с Новым банком развития», – говорится в тексте указа.

Документ вступает в силу со дня подписания 19 октября.

Новый банк развития (НБР) предназначен для углубления финансового сотрудничества и финансирования инфраструктурных проектов в странах-участницах БРИКС. Возглавляет структуру экс-президент Бразилии Дилма Руссефф. НБР санкционировал проекты в области возобновляемой энергетики и инфраструктуры на сумму около $8 млрд, писали «Ведомости». В общей сложности за годы своей работы банк одобрил 98 проектов на $33,2 млрд в таких областях, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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