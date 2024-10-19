Путин назначил Орешкина спецпредставителем по сотрудничеству со странами БРИКС

Новый банк развития (НБР) предназначен для углубления финансового сотрудничества и финансирования инфраструктурных проектов в странах-участницах БРИКС. Возглавляет структуру экс-президент Бразилии Дилма Руссефф. НБР санкционировал проекты в области возобновляемой энергетики и инфраструктуры на сумму около $8 млрд, писали «Ведомости». В общей сложности за годы своей работы банк одобрил 98 проектов на $33,2 млрд в таких областях, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство.