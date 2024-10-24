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Россия предложила продлить председательство Бразилии в банке БРИКС

Ведомости

Президент Владимир Путин сообщил, что Россия предложила продлить председательство Бразилии и экс-президента этой страны Дилмы Русеф в Новом банке развития БРИКС. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам саммита объединения.

«Имея в виду, что в этом году Бразилия председательствует в "двадцатке", в следующем году принимает у нас эстафету и будет вести БРИКС», – уточнил глава государства.

Во время пресс-конференции Путин также заявил, что страны БРИКС настроены углублять сотрудничество в сфере финансов и межбанковской коммуникации. Государства продолжат заниматься созданием независимых от внешних рисков взаиморасчетов в национальных валютах, добавил он.

В итоговой декларации саммита в Казани указывается, что БРИКС изучит возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. Инициатива дополняет существующую инфраструктуру финансовых рынков, а также независимого перестраховочного потенциала БРИКС, включая компанию BRICS (Re)Insurance, с участием на добровольной основе, говорится в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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