Россия предложила продлить председательство Бразилии в банке БРИКС
Президент Владимир Путин сообщил, что Россия предложила продлить председательство Бразилии и экс-президента этой страны Дилмы Русеф в Новом банке развития БРИКС. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам саммита объединения.
«Имея в виду, что в этом году Бразилия председательствует в "двадцатке", в следующем году принимает у нас эстафету и будет вести БРИКС», – уточнил глава государства.
Во время пресс-конференции Путин также заявил, что страны БРИКС настроены углублять сотрудничество в сфере финансов и межбанковской коммуникации. Государства продолжат заниматься созданием независимых от внешних рисков взаиморасчетов в национальных валютах, добавил он.
В итоговой декларации саммита в Казани указывается, что БРИКС изучит возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. Инициатива дополняет существующую инфраструктуру финансовых рынков, а также независимого перестраховочного потенциала БРИКС, включая компанию BRICS (Re)Insurance, с участием на добровольной основе, говорится в документе.