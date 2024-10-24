Путин встретился с президентом Лаоса
На полях саммита БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин встретился с коллегой из Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом. Переговоры прошли в составе делегаций с обеих сторон. Об этом сообщается на сайте главы российского государства.
«Наши отношения носят взаимовыгодный характер и вышли на уровень стратегического партнерства. В марте этого года исполнилось 30 лет Договору об основах дружественных отношений, а в следующем году отмечаем 65 лет установления дипломатических отношений», – сказал Путин в начале встречи.
При этом он признал, что абсолютные величины товарооборота «пока скромные, но все-таки тенденция очень хорошая, в разы увеличивается».
В ответном слове Сисулит поздравил Путина с успешным проведением XVI саммита БРИКС.
«Думаю, что после этого мероприятия роль России на международной арене вырастет», – сказал президент Лаоса.
В прошлый раз лидеры двух стран встречались в мае в Москве на торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Путин пригласил Сисулита посетить столицу России и в следующем году по случаю 80-летия памятной даты.
XVI саммит БРИКС прошел в Казани 22-24 октября. Он состоял из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое было посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», тема которого – «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». Саммит проходит уже в 16-й раз, но это первое мероприятие в расширенном составе. С этого года к пяти основным странам объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) присоединились еще четыре – Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.