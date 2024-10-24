Песков: Путин встретится с Додиком в рамках саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин завершит ряд двусторонних встреч переговорами с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
20 октября Додик прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. В тот же день президент Республики Сербской встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Стороны подписали в завершение встречи план мероприятий на 2024–2026 гг. по реализации протокола между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве.
21 октября помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин может провести отдельную беседу с Додиком. Саммит БРИКС состоялся в Казани с 22 по 24 октября, в нем приняли участие делегации из 35 стран и шесть международных организаций.