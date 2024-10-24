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Песков: Путин встретится с Додиком в рамках саммита БРИКС

Ведомости

Президент России Владимир Путин завершит ряд двусторонних встреч переговорами с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

20 октября Додик прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС. В тот же день президент Республики Сербской встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Стороны подписали в завершение встречи план мероприятий на 2024–2026 гг. по реализации протокола между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве.

21 октября помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин может провести отдельную беседу с Додиком. Саммит БРИКС состоялся в Казани с 22 по 24 октября, в нем приняли участие делегации из 35 стран и шесть международных организаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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