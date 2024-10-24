Путин встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем
Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, следует из трансляции в Telegram-канале Кремля. В начале встречи глава РФ вспомнил свой визит Вьетнам и поприветствовал делегацию.
Путин напомнил, что в следующем году исполняется 75 лет установления дипотношений между странами. «Политдиалог носит интенсивный, содержательный характер. Взаимодействие идет на уровне парламентов, министерств, ведомств. Растет товарооборот. В 2023 г. он увеличился на 8,3%, до $5 млрд», – сказал глава государства.
По словам Путина, ритмично работает межправкомиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, реализуются достигнутые договоренности на различных уровнях, включая сотрудничество в энергетической сфере, промышленности, образовании. Президент выразил признательность вьетнамской делегации за участие в саммите БРИКС, поприветствовал стремление страны подключиться к многоплановой деятельности объединения.
Премьер-министр Вьетнама, в свою очередь, еще раз поздравил Путина с днем рождения, сообщив, что привез с собой подарок. «Это два дракона – один маленький, один большой. У нас во Вьетнаме и Азии дракон считается высшей властью. Маленький дракон олицетворяет власть внутри России, а большой – это ваша власть за пределами России и во всем мире», – сказал он.
Премьер также отметил, что Россия хотя и сталкивается с трудностями, но продолжает развитие. Кроме того, он поздравил Путина с успешной организации саммита БРИКС. По его словам, РФ является стратегическим партнером Вьетнама, и это не изменится.
Саммит БРИКС состоялся в Казани с 22 по 24 октября, в нем приняли участие делегации из 35 стран и шесть международных организаций.