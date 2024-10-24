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Путин встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, следует из трансляции в Telegram-канале Кремля. В начале встречи глава РФ вспомнил свой визит Вьетнам и поприветствовал делегацию.

Путин напомнил, что в следующем году исполняется 75 лет установления дипотношений между странами. «Политдиалог носит интенсивный, содержательный характер. Взаимодействие идет на уровне парламентов, министерств, ведомств. Растет товарооборот. В 2023 г. он увеличился на 8,3%, до $5 млрд», – сказал глава государства.

По словам Путина, ритмично работает межправкомиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, реализуются достигнутые договоренности на различных уровнях, включая сотрудничество в энергетической сфере, промышленности, образовании. Президент выразил признательность вьетнамской делегации за участие в саммите БРИКС, поприветствовал стремление страны подключиться к многоплановой деятельности объединения.

Премьер-министр Вьетнама, в свою очередь, еще раз поздравил Путина с днем рождения, сообщив, что привез с собой подарок. «Это два дракона – один маленький, один большой. У нас во Вьетнаме и Азии дракон считается высшей властью. Маленький дракон олицетворяет власть внутри России, а большой – это ваша власть за пределами России и во всем мире», – сказал он.

Премьер также отметил, что Россия хотя и сталкивается с трудностями, но продолжает развитие. Кроме того, он поздравил Путина с успешной организации саммита БРИКС. По его словам, РФ является стратегическим партнером Вьетнама, и это не изменится.

Саммит БРИКС состоялся в Казани с 22 по 24 октября, в нем приняли участие делегации из 35 стран и шесть международных организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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