Путин встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем

Премьер-министр Вьетнама, в свою очередь, еще раз поздравил Путина с днем рождения, сообщив, что привез с собой подарок. «Это два дракона – один маленький, один большой. У нас во Вьетнаме и Азии дракон считается высшей властью. Маленький дракон олицетворяет власть внутри России, а большой – это ваша власть за пределами России и во всем мире», – сказал он.