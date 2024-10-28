Соцсеть X заблокировала новый аккаунт верховного лидера Ирана Хаменеи
Социальная сеть X заблокировала новый аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на иврите в связи с нарушением правил платформы, сообщает Associated Press (AP).
Изданию не удалось оперативно выяснить, в чем конкретно заключалось нарушение, компания X на запрос AP не ответила.
По данным The Jerusalem Post, Хаменеи создал аккаунт в X на иврите вечером 26 октября. На тот момент он опубликовал единственный пост: «Во имя Аллаха, милосердного».
Аккаунт верховного лидера Исламской республики на английском языке остается открытым.
В ночь на 26 октября ВВС Израиля атаковали военные объекты Ирана ракетами. По данным The Washington Post, среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Удары стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября. Военный корреспондент армейского радио «Галей ЦАХАЛ» Дорон Кадош со ссылкой на источники в системе безопасности страны утверждает, что в ходе атаки Израиль уничтожил все стратегические оборонные возможности Ирана.
При этом, согласно заявлению члена комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазля Зохреванда, силы ПВО Исламской республики успешно отразили израильские удары.