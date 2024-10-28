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Соцсеть X заблокировала новый аккаунт верховного лидера Ирана Хаменеи

Ведомости

Социальная сеть X заблокировала новый аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на иврите в связи с нарушением правил платформы, сообщает Associated Press (AP).

Изданию не удалось оперативно выяснить, в чем конкретно заключалось нарушение, компания X на запрос AP не ответила.

По данным The Jerusalem Post, Хаменеи создал аккаунт в X на иврите вечером 26 октября. На тот момент он опубликовал единственный пост: «Во имя Аллаха, милосердного».

Аккаунт верховного лидера Исламской республики на английском языке остается открытым.

В ночь на 26 октября ВВС Израиля атаковали военные объекты Ирана ракетами. По данным The Washington Post, среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Удары стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября. Военный корреспондент армейского радио «Галей ЦАХАЛ» Дорон Кадош со ссылкой на источники в системе безопасности страны утверждает, что в ходе атаки Израиль уничтожил все стратегические оборонные возможности Ирана.

При этом, согласно заявлению члена комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазля Зохреванда, силы ПВО Исламской республики успешно отразили израильские удары.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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