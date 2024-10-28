Соцсеть X заблокировала новый аккаунт верховного лидера Ирана Хаменеи

В ночь на 26 октября ВВС Израиля атаковали военные объекты Ирана ракетами. По данным The Washington Post, среди атакованных военных объектов были объекты противовоздушной обороны и заводы по производству ракет. Удары стали ответом на запуск Ираном 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября. Военный корреспондент армейского радио «Галей ЦАХАЛ» Дорон Кадош со ссылкой на источники в системе безопасности страны утверждает, что в ходе атаки Израиль уничтожил все стратегические оборонные возможности Ирана.