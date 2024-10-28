Боррель: конфликт на Украине отошел на второй план

«То, что происходит на Ближнем Востоке, указывает на то, что мы утратили чувство человечности. <...> Мы уже не так много говорим о войне на Украине, как если бы она закончилась», – сказал он (цитата по ТАСС). При этом Боррель подчеркнул, что конфликт продолжается с той же интенсивностью.