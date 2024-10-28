Боррель: конфликт на Украине отошел на второй план
Конфликту на Украине уделяется не так много внимания, как обострению ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции RNE.
«То, что происходит на Ближнем Востоке, указывает на то, что мы утратили чувство человечности. <...> Мы уже не так много говорим о войне на Украине, как если бы она закончилась», – сказал он (цитата по ТАСС). При этом Боррель подчеркнул, что конфликт продолжается с той же интенсивностью.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. В регионе уже больше двух месяцев идут боевые действия. Минобороны регулярно сообщает об ударах по позициям ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.