Digiato: в Иране запретили телефоны Motorola после взрывов пейджеров в Ливане
Иранские власти запретили ввоз и использование сотовых телефонов корпорации Motorola после серии взрывов устройств связи в Ливане, передает портал Digiato.
В частности, Мохаммад Мехди Барадаран накануне своего ухода с поста заместителя министра торговли, промышленности и недропользования объявил, что даже продажа телефонов Motorola в Иране будет прекращена. Многие интернет-магазины уже удалили устройства из своих каталогов либо поменяли их статус на «нет в наличии», уточняет портал. Из-за запрета на импорт устройства будет невозможно зарегистрировать внутри страны.
С 17 по 18 сентября в Ливане дважды массово взрывались беспроводные средства связи и другая электроника. Первая серия взрывов произошла 17 сентября – по всей стране сдетонировали пейджеры. Погибли 12 человек, пострадали более 4000. Reuters со ссылкой на источник писало, что взрывчатку в гаджеты могла заложить израильская разведка «Моссад».
Вторая волна взрывов произошла 18 сентября. В разных районах Ливана сдетонировали рации и другие электронные устройства. Погибли как минимум 20 человек, включая девятерых бойцов группировки «Хезболла». Ранения получили более 450 человек.