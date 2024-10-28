Digiato: в Иране запретили телефоны Motorola после взрывов пейджеров в Ливане

В частности, Мохаммад Мехди Барадаран накануне своего ухода с поста заместителя министра торговли, промышленности и недропользования объявил, что даже продажа телефонов Motorola в Иране будет прекращена. Многие интернет-магазины уже удалили устройства из своих каталогов либо поменяли их статус на «нет в наличии», уточняет портал. Из-за запрета на импорт устройства будет невозможно зарегистрировать внутри страны.