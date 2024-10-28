Митинг оппозиции против итогов выборов в Грузии прошел без происшествий

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Всего на выборах в грузинский парламент проголосовали 2 млн избирателей. После подсчетов бюллетеней с 99,9% участков победу одержала «Грузинская мечта» с 53,9% голосов, следует из данных ЦИК страны. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%.