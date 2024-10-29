Министру обороны США Остину лично доложили о намерениях ВСУ в Курской области
В ходе визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин лично узнал о планах вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга.
«Министр, когда он был на Украине, получил возможность лично узнать о планах по Курску и на востоке. Мы слышали от украинцев, что они создали там буферную зону, что они намерены ее удерживать», – сказала Сингх.
По ее словам, Остин понимает важность курской операции ВСУ, но на востоке продолжаются серьезные бои.
21 октября Reuters сообщило, что Остин прибыл на Украину с необъявленным визитом. Утверждалось, что таким образом глава Пентагона показывает поддержку Киеву за несколько недель до выборов президента США, которые «ставят под сомнение будущее западной поддержки».