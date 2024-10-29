Песков прокомментировал ограничения продажи алкоголя в Вологодской области

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 29 октября сообщил об ограничении времени для продажи алкоголя в регионе. С 1 марта 2025 г. алкоголь могут начать продавать с 12:00 до 14:00 по будням, а обычный режим сохранится на выходных и праздниках. Филимонов объяснил это решение «вымиранием» населения региона и Русского Севера. По его словам, законопроект призван остановить урон здоровью северян, будущим поколениям, экономике региона.